Alexandra Clare Griffiths

The Hundred, Women
Southern Brave vs Welsh Fire
The Hundred, Women
SOU
126
WEL
118
Welsh Fire vs MI London
The Hundred, Women
WEL
177
MI
117
Welsh Fire vs Trent Rockets
The Hundred, Women
WEL
129
TRE
132
Birmingham Phoenix vs Welsh Fire
The Hundred, Women
BIR
145
WEL
144
Welsh Fire vs Southern Brave
The Hundred, Women
WEL
122
SOU
121
Manchester Super Giants vs Welsh Fire
The Hundred, Women
MAN
85
WEL
88
Sunrisers Leeds vs Welsh Fire
The Hundred, Women
SUN
WEL
Welsh Fire vs London Spirit
The Hundred, Women
WEL
LON