Squads Antigua And Barbuda Falcons vs St. Lucia Kings T20 Caribbean Premier League 09.08.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Al Hasan Shakib
all rounder
Ahmad Noor
bowler
Allen Fabian
all rounder
Auguste Ackeem
batsman
Andrew Jewel
wicket keeper
Campbell Khari
bowler
Cornwall Rahkeem
all rounder
Charles Johnson
batsman
Ghazanfar Allah Mohammad
bowler
Chase Roston
all rounder
Gore Karima
bowler
Clarke Mc Kenny
bowler
Greaves Justin
all rounder
David Tim
batsman
Jacobs Bevon
no information yet
Descartes Sadrack
all rounder
James Joshua
all rounder
Du Plessis Faf
batsman
Jangoo Amir
wicket keeper
Forde Matthew
bowler
McCoy Obed
bowler
Gaston Keon
bowler
Mir Usama
bowler
Glenn Javelle
batsman
Naveen-ul-Haq
bowler
Govia Mikhil
all rounder
Seales Jayden
bowler
Jeremiah Johann
batsman
Smith Odean
all rounder
Jones Aaron
batsman
Springer Shamar
all rounder
Joseph Alzarri
bowler
Wasim Imad
all rounder
McKenzie Micah
all rounder
Wickham Kevin
batsman
Mills Tymal
bowler
Match has not started yet