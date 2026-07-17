Squads Antigua And Barbuda Falcons vs St. Lucia Kings T20 Caribbean Premier League 09.08.2026

T20

Kingstown

ANT
ANT
STL
STL

Playing

ANT
ANT
STL
STL
First TeamSecond Team
Al Hasan Shakib

all rounder

Allen Fabian

all rounder

Andrew Jewel

wicket keeper

Cornwall Rahkeem

all rounder

Chase Roston

all rounder

Greaves Justin

all rounder

David Tim

batsman

Jacobs Bevon

no information yet

James Joshua

all rounder

Jangoo Amir

wicket keeper

Mir Usama

bowler

Govia Mikhil

all rounder

Smith Odean

all rounder

Springer Shamar

all rounder

Wasim Imad

all rounder

McKenzie Micah

all rounder

Bench

ANT
ANT
STL
STL

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet