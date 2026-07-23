Squads St. Lucia Kings vs Antigua And Barbuda Falcons T20 Caribbean Premier League 14.08.2026

T20

Gros Islet

STL
STL
ANT
ANT

Playing

STL
STL
ANT
ANT
First TeamSecond Team
Al Hasan Shakib

all rounder

Allen Fabian

all rounder

Andrew Jewel

wicket keeper

Cornwall Rahkeem

all rounder

Chase Roston

all rounder

David Tim

batsman

Greaves Justin

all rounder

Jacobs Bevon

no information yet

James Joshua

all rounder

Jangoo Amir

wicket keeper

Mir Usama

bowler

Govia Mikhil

all rounder

Smith Odean

all rounder

Springer Shamar

all rounder

McKenzie Micah

all rounder

Wasim Imad

all rounder

Pierre Khary

all rounder

Potgieter Delano

all rounder

Seifert Tim

wicket keeper

Wiese David

all rounder

Bench

STL
STL
ANT
ANT

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet