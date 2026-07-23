Squads St. Lucia Kings vs Antigua And Barbuda Falcons T20 Caribbean Premier League 14.08.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Ahmad Noor
bowler
Al Hasan Shakib
all rounder
Auguste Ackeem
batsman
Allen Fabian
all rounder
Campbell Khari
bowler
Andrew Jewel
wicket keeper
Charles Johnson
batsman
Cornwall Rahkeem
all rounder
Chase Roston
all rounder
Ghazanfar Allah Mohammad
bowler
Clarke Mc Kenny
bowler
Gore Karima
bowler
David Tim
batsman
Greaves Justin
all rounder
Descartes Sadrack
all rounder
Jacobs Bevon
no information yet
Du Plessis Faf
batsman
James Joshua
all rounder
Forde Matthew
bowler
Jangoo Amir
wicket keeper
Gaston Keon
bowler
McCoy Obed
bowler
Glenn Javelle
batsman
Mir Usama
bowler
Govia Mikhil
all rounder
Naveen-ul-Haq
bowler
Jeremiah Johann
batsman
Seales Jayden
bowler
Jones Aaron
batsman
Smith Odean
all rounder
Joseph Alzarri
bowler
Springer Shamar
all rounder
McKenzie Micah
all rounder
Wasim Imad
all rounder
Mills Tymal
bowler
Wickham Kevin
batsman
Pierre Khary
all rounder
Potgieter Delano
all rounder
Rajapaksa Bhanuka
batsman
Seifert Tim
wicket keeper
Shamsi Tabraiz
bowler
Thomas Oshane
bowler
Wiese David
all rounder
Match has not started yet