Squads St. Kitts and Nevis Patriots vs Antigua And Barbuda Falcons T20 Caribbean Premier League 30.08.2026

T20

Basseterre

SKN
SKN
ANT
ANT

Playing

SKN
SKN
ANT
ANT
First TeamSecond Team
Ali Moeen

all rounder

Allen Fabian

all rounder

Cornwall Rahkeem

all rounder

Bosch Corbin

all rounder

Boucher Leniko

wicket keeper

James Joshua

all rounder

Fletcher Andre

wicket keeper

Jangoo Amir

wicket keeper

Holder Jason

all rounder

Khan Shadab

all rounder

Lewis Evin

batsman

Kumar Milind

all rounder

Moqim Sufyan

no information yet

Mayers Kyle

all rounder

Perera Kusal

wicket keeper

Nawaz Mohammad

all rounder

Singh Tajinder

all rounder

Springer Shamar

all rounder

Salamkheil Waqar

no information yet

Bench

SKN
SKN
ANT
ANT

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet