Squads St. Kitts and Nevis Patriots vs Antigua And Barbuda Falcons T20 Caribbean Premier League 30.08.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Afridi Muhammad Abbas
bowler
Ali Moeen
all rounder
Athanaze Alick
batsman
Allen Fabian
all rounder
Bidaisee Navin
batsman
Cornwall Rahkeem
all rounder
Bosch Corbin
all rounder
Gore Karima
bowler
Boucher Leniko
wicket keeper
Hamilton Jahmar
batsman
Farooqi Fazalhaq
bowler
James Joshua
all rounder
Fletcher Andre
wicket keeper
Jangoo Amir
wicket keeper
Goolie Jyd Uri
batsman
Joseph Alzarri
bowler
Holder Jason
all rounder
Khan Shadab
all rounder
Lewis Evin
batsman
Kumar Milind
all rounder
Louis Jeremiah
bowler
Mahase Anderson
bowler
Louis Mikyle
batsman
Moqim Sufyan
no information yet
Mayers Kyle
all rounder
Perera Kusal
wicket keeper
Nawaz Mohammad
all rounder
Phillip Anderson
bowler
Nedd Ashmead Romano
bowler
Seales Jayden
bowler
Rossouw Rilee
batsman
Singh Tajinder
all rounder
Rutherford Sherfane
batsman
Springer Shamar
all rounder
Salamkheil Waqar
no information yet
Shah Naseem
bowler
Match has not started yet