Match details Dambulla Sixers vs Jaffna Kings T20 T20 Lanka Premier League 02.08.2026

T20

DAM
DAM
JAF
JAF

Match Info

Match:T20 Lanka Premier League 2026
Date:Thursday, July 17, 2025 - Sunday, August 09, 2026
Toss:no information yet
Time:Sunday, August 02, 2026 02:00 PM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Dambulla Sixers Squad

Players
BenchAhmed Iftikhar, Ali Haider, Arachchige Dushan Ishara Munasinghe, Chapman Mark, Dananjaya Akila, Dinusha Sonal, Fernando Nuwanidu, Gamage Rusanda Sanjula, Gunaratne Asela, Gunathilaka Danushka, Gunathilaka Santhush, Hendricks Reeza, Hridoy Towhid, Janat Karim, Jayawickrama Mithun, Jayawickrama Praveen, Madushanka Dilshan, Madushanka Lahiru, Nabi Mohammad, Perera Kusal, Pradeep Nuwan, Rahman Mustafizur, Silva Mandamarakkalage Nimesh Vimukthi, Silva Ranesh, Siriwadhana Ayana, Thushara Nuwan, Udara Lahiru, Wickramasinghe Chamindu, Zadran Ibrahim, Zazai Hazrat

Jaffna Kings Squad

Players
BenchAbinash Murvin, Ahmad Noor, Allen Fabian, Asalanka Charith, Behrendorff Jason, de Silva Dhananjaya, Fernando Asitha, Fernando Avishka, Kumara Wanuja Sahan, Madushan Pramod, Madushka Nishan, Malinga Eshan, Mendis Kusal, Nissanka Pathum, Omarzai Azmatullah, Pragasam Arul, Randika Vishad, Ross Alex, Rossouw Rilee, Samarakoon Lahiru, Shamsi Tabraiz, Tharaka Nisala, Vithushan Theesan, Viyaskanth Vijayakanth, Wickramasinghe Ahan

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet