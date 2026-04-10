Azhar Ali

Azhar Ali

batsman

Full name:Azhar Ali
Nationality:Pakistan
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:leg break right arm

Teams

2026 Teams

Worcestershire

Career Averages

Bowling

LeagueTestOdiFirst classList aT20
Matches975326218149
Innings37141197815
Overs144.343.0614.1423.044.3
Balls-----
Maidens805280
Runs62126023362332283
Wickets84506915
Avg77.626546.7233.7918.86
SR108.3764.573.736.7817.8
Eco4.296.043.85.516.35
BB22453
4w00220
5w00040
10w00000

Batting

LeagueTestOdiFirst classList aT20
Matches975326218149
Innings1805345216649
Not outs11334224
Runs71421845163276674985
Balls Faced170332478373928536941
Avg42.2636.939.0546.3421.88
SR41.9374.4543.6678.18104.67
Fours694168175257298
Fifties351269383
Sixies2214586116
Highest30210230213272
Hundreds19348180

Azhar Ali Schedule & Results

County Championship

Azhar Ali News

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In order to understand the chances of winning the cricket team you are rooting for, then you should get to know one of the top players Azhar Ali better, here you can find all the latest news about him.

PAK vs ENG | Twitter reacts to England and Pakistan players bidding Azhar Ali memorable farewell

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Producing world-class bowlers has been one of the fortes of Pakistani team over the years but some of their batters have been impressive as well in Test cricket. Azhar Ali was one of such names on the team and he was paid a fitting tribute with applause from the opposition in his farewell Test.

Azhar Ali03:25 PM, 23 March, 2022

WATCH | Pat Cummins takes a sensational catch during third Test against Pakistan

Azhar Ali08:28 PM, 09 March, 2022

PAK vs AUS 2022 | Don’t even remember the last time we saw a Test like this, says Inzamam-ul-Haq on first Test

Azhar Ali10:25 AM, 30 January, 2021

PAK vs SA | The way Fawad and Azhar revived our innings was brilliant, credits Babar Azam

Azhar Ali12:04 PM, 17 September, 2020

Convinced Misbah, Hafeez and Azhar that new structure must be allowed to grow, reveals Imran Khan

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