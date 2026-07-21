Isaac Bepey

One-Day Cup
Yorkshire vs Hampshire
One-Day Cup
North Marine Road Ground
YOR
270
HAM
320
Glamorgan vs Yorkshire
One-Day Cup
The Gnoll
GLA
186
YOR
190
Sussex vs Yorkshire
One-Day Cup
County Ground
SUS
140
YOR
325
Yorkshire vs Worcestershire
One-Day Cup
Clifton Park Ground
YOR
(40 ov.) 231/4
WOR
230
Yorkshire vs Durham
One-Day Cup
Clifton Park Ground
YOR
167
DUR
165
Middlesex vs Yorkshire
One-Day Cup
Lord's
MID
246
YOR
211
Yorkshire vs Derbyshire
One-Day Cup
North Marine Road Ground
YOR
(49 ov.) 277/5
DER
278
Essex vs Yorkshire
One-Day Cup
ESS
YOR