William Alan Richard Fraine

William Alan Richard Fraine

batsman

Full name:William Alan Richard Fraine
Nationality:England
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:right arm medium

Teams

2026 Teams

Yorkshire

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches302536
Innings100
Overs4.000
Balls---
Maidens000
Runs2500
Wickets000
Avg000
SR000
Eco6.2500
BB000
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches302536
Innings502334
Not outs2311
Runs1032640411
Balls Faced2551612278
Avg21.53217.86
SR40.45104.57147.84
Fours1417236
Fifties320
Sixies51817
Highest10614344
Hundreds110

William Alan Richard Fraine Schedule & Results

County Championship

One-Day Cup

Another Players

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