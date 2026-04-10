Benjamin Oliver Coad

Benjamin Oliver Coad

bowler

Full name:Benjamin Oliver Coad
Nationality:England
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:right arm fast medium

Teams

2026 Teams

Yorkshire

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches643812
Innings1093812
Overs1847.5301.436.1
Balls---
Maidens528240
Runs49851472323
Wickets2484113
Avg20.135.924.84
SR44.744.1416.69
Eco2.694.878.93
BB1043
4w810
5w1200
10w200

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches643812
Innings83174
Not outs2691
Runs86814214
Balls Faced129519925
Avg15.2217.754.66
SR67.0271.3556
Fours118140
Fifties100
Sixies1720
Highest69457
Hundreds000

Benjamin Oliver Coad Schedule & Results

County Championship

One-Day Cup

Another Players

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