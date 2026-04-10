Joseph Edward Root

Joseph Edward Root

batsman

Full name:Joseph Edward Root
Nationality:England
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:off break right arm

Teams

2026 Teams

England

Mi New York

Paarl Royals

Trent Rockets

Yorkshire

Career Averages

Bowling

LeagueTestOdiT20iFirst classList aT20
Matches1351623220320087
Innings1367092059442
Overs816.3262.514.01187.4356.475.0
Balls------
Maidens1412020540
Runs2660152013938081997650
Wickets60266813921
Avg44.3358.4623.1647.0151.230.95
SR81.6560.651487.9754.8721.42
Eco3.255.789.923.25.598.66
BB532532
4w100200
5w100100
10w000000

Batting

LeagueTestOdiT20iFirst classList aT20
Matches1351623220320087
Innings2471513035518879
Not outs20235312915
Runs1141662468931602974592059
Balls Faced2011372047072808787291632
Avg50.2948.7935.7249.4746.9132.17
SR56.7586.7126.357.0685.45126.16
Fours1247499921796610227
Fifties60365794413
Sixies434716545028
Highest2541339025413392
Hundreds3016042170

Joseph Edward Root Schedule & Results

County Championship

Test Series England vs. New Zealand

ResultEngland vs New Zealand

England vs New Zealand

Test Series England vs. New Zealand

Lord's, St John's Wood

ENG

ENG

140

NZ

NZ

(19 ov.) 61/6

ResultEngland vs New Zealand

England vs New Zealand

Test Series England vs. New Zealand

The Oval, London

ENG

ENG

NZ

NZ

(77 ov.) 291/7

ResultEngland vs New Zealand

England vs New Zealand

Test Series England vs. New Zealand

Trent Bridge, West Bridgford

ENG

ENG

NZ

NZ

(84 ov.) 361/4

Major League Cricket

ResultWashington Freedom vs Mi New York

Washington Freedom vs Mi New York

Major League Cricket

George Mason Stadium, Fairfax, VA

WAS

WAS

245

NEW

NEW

215

ResultTexas Super Kings vs Mi New York

Texas Super Kings vs Mi New York

Major League Cricket

AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX

TEX

TEX

158

NEW

NEW

162

ResultMi New York vs Texas Super Kings

Mi New York vs Texas Super Kings

Major League Cricket

Marine Park, New York, NY

NEW

NEW

127

TEX

TEX

(8 ov.) 56/1

ResultMi New York vs Los Angeles Knight Riders

Mi New York vs Los Angeles Knight Riders

Major League Cricket

Marine Park, New York, NY

NEW

NEW

144

LOS

LOS

(6 ov.) 53/1

ResultSeattle Orcas vs Mi New York

Seattle Orcas vs Mi New York

Major League Cricket

Marymoor Cricket Community Park Stadium, Redmond, WA

SEA

SEA

127

NEW

NEW

132

ResultLos Angeles Knight Riders vs Mi New York

Los Angeles Knight Riders vs Mi New York

Major League Cricket

Great Park Cricket Stadium, California, PA

LOS

LOS

165

NEW

NEW

168

UpcomingSan Francisco Unicorns vs Mi New York

San Francisco Unicorns vs Mi New York

Major League Cricket

AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX

SAN

SAN

NEW

NEW

UpcomingMi New York vs San Francisco Unicorns

Mi New York vs San Francisco Unicorns

Major League Cricket

Marine Park, New York, NY

NEW

NEW

SAN

SAN

UpcomingMi New York vs Seattle Orcas

Mi New York vs Seattle Orcas

Major League Cricket

Marine Park, New York, NY

NEW

NEW

SEA

SEA

UpcomingMi New York vs Washington Freedom

Mi New York vs Washington Freedom

Major League Cricket

Marine Park, New York, NY

NEW

NEW

WAS

WAS

One-Day Cup

The Hundred

Joe Root News

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If you want to know what cricketing records Joe Root is going to set, we have collected all the relevant information about him: training plan, past match results and his place in the team.

Can Joe Root Become Test Cricket's Highest Run-Scorer?

Can Joe Root Become Test Cricket's Highest Run-Scorer?

Joe Root has come a lot closer to break the record of Sachin Tendulkar in Test cricket. He stands close to 14000 runs in the longest format of the game. This puts him 1923 runs behind Sachin Tendulkar, as Root is likely to play a few more years before he retires.

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Twitter Divided as Joe Root Edges Closer to Tendulkars Test Record

Joe Root07:09 PM, 12 June, 2026

How Kane Williamsons Retirement Feels Like the End of an Era

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AI Simulation, Sri Lanka vs England | Spin seals series win for Sri Lanka in Colombo

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