Benjamin Michael Cliff

Benjamin Michael Cliff

bowler

Full name:Benjamin Michael Cliff
Nationality:England
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:right arm medium

Teams

2026 Teams

Yorkshire

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList a
Matches22
Innings32
Overs26.09.3
Balls--
Maidens10
Runs11684
Wickets31
Avg38.6684
SR5257
Eco4.468.84
BB21
4w00
5w00
10w00

Batting

LeagueFirst classList a
Matches22
Innings21
Not outs10
Runs10
Balls Faced51
Avg10
SR200
Fours00
Fifties00
Sixies00
Highest10
Hundreds00

Benjamin Michael Cliff Schedule & Results

County Championship

T20 Blast

ResultYorkshire vs Derbyshire

Yorkshire vs Derbyshire

T20 Blast

Headingley

YOR

YOR

195

DER

DER

194

ResultDurham vs Yorkshire

Durham vs Yorkshire

T20 Blast

County Ground

DUR

DUR

93

YOR

YOR

151

ResultYorkshire vs Gloucestershire

Yorkshire vs Gloucestershire

T20 Blast

Headingley

YOR

YOR

104

GLO

GLO

217

ResultYorkshire vs Lancashire

Yorkshire vs Lancashire

T20 Blast

Headingley

YOR

YOR

213

LAN

LAN

107

ResultLeicestershire vs Yorkshire

Leicestershire vs Yorkshire

T20 Blast

Grace Road

LEI

LEI

147

YOR

YOR

135

ResultHampshire vs Yorkshire

Hampshire vs Yorkshire

T20 Blast

The Rose Bowl

HAM

HAM

155

YOR

YOR

150

ResultDerbyshire vs Yorkshire

Derbyshire vs Yorkshire

T20 Blast

Queen's Park

DER

DER

215

YOR

YOR

215

ResultYorkshire vs Durham

Yorkshire vs Durham

T20 Blast

Headingley

YOR

YOR

208

DUR

DUR

205

LiveYorkshire vs Leicestershire

Yorkshire vs Leicestershire

T20 Blast

Headingley

YOR

YOR

207

LEI

LEI

(12 ov.) 115/5

One-Day Cup

Another Players

Vagadia, Yash

Vagadia, Yash

Moriarty, Daniel

Moriarty, Daniel

Edwards, Mickey

Edwards, Mickey

Root, Joe

Root, Joe

Coad, Ben

Coad, Ben

Luxton, William

Luxton, William

Shakil, Saud

Shakil, Saud

Fraine, William

Fraine, William

Chohan, Jafer

Chohan, Jafer

Lyth, Adam

Lyth, Adam