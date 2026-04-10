William Luxton

William Luxton

batsman

Full name:William Luxton
Nationality:England
Batting style:right handed batsman

Teams

2026 Teams

Yorkshire

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches1143
Innings000
Overs000
Balls---
Maidens000
Runs000
Wickets000
Avg000
SR000
Eco000
BB000
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches1143
Innings2133
Not outs010
Runs4530011
Balls Faced7132217
Avg22.5253.66
SR63.3893.1664.7
Fours8311
Fifties020
Sixies090
Highest31847
Hundreds000

William Luxton Schedule & Results

County Championship

T20 Blast

ResultNottinghamshire vs Yorkshire

Nottinghamshire vs Yorkshire

T20 Blast

Trent Bridge

NOT

NOT

167

YOR

YOR

169

ResultYorkshire vs Derbyshire

Yorkshire vs Derbyshire

T20 Blast

Headingley

YOR

YOR

195

DER

DER

194

ResultDurham vs Yorkshire

Durham vs Yorkshire

T20 Blast

County Ground

DUR

DUR

93

YOR

YOR

151

ResultYorkshire vs Gloucestershire

Yorkshire vs Gloucestershire

T20 Blast

Headingley

YOR

YOR

104

GLO

GLO

217

ResultYorkshire vs Lancashire

Yorkshire vs Lancashire

T20 Blast

Headingley

YOR

YOR

213

LAN

LAN

107

ResultLeicestershire vs Yorkshire

Leicestershire vs Yorkshire

T20 Blast

Grace Road

LEI

LEI

147

YOR

YOR

135

ResultHampshire vs Yorkshire

Hampshire vs Yorkshire

T20 Blast

The Rose Bowl

HAM

HAM

155

YOR

YOR

150

ResultDerbyshire vs Yorkshire

Derbyshire vs Yorkshire

T20 Blast

Queen's Park

DER

DER

215

YOR

YOR

215

ResultYorkshire vs Durham

Yorkshire vs Durham

T20 Blast

Headingley

YOR

YOR

208

DUR

DUR

205

ResultYorkshire vs Leicestershire

Yorkshire vs Leicestershire

T20 Blast

Headingley

YOR

YOR

207

LEI

LEI

166

One-Day Cup

Another Players

Vagadia, Yash

Vagadia, Yash

Moriarty, Daniel

Moriarty, Daniel

Edwards, Mickey

Edwards, Mickey

Root, Joe

Root, Joe

Cliff, Benjamin Michael

Cliff, Benjamin Michael

Coad, Ben

Coad, Ben

Shakil, Saud

Shakil, Saud

Fraine, William

Fraine, William

Chohan, Jafer

Chohan, Jafer

Lyth, Adam

Lyth, Adam