Jawad Akhtar

Jawad Akhtar

Full name:Jawad Akhtar
Nationality:England
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:off break right arm

Teams

2026 Teams

Yorkshire

Jawad Akhtar Schedule & Results

County Championship

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