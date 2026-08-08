Squads Surrey vs Yorkshire First class County Championship 02.09.2026
Playing
Match has not started yet
Playing
|First Team
|Second Team
Abbott Sean
bowler
Agarwal Mayank
batsman
Albert Ralphie
no information yet
Akhtar Jawad
no information yet
Barnwell Nathan
bowler
Ali Hasan
bowler
Blake Josh
batsman
Ali Moeen
all rounder
Burns Rory
batsman
Bairstow Jonny
wicket keeper
Chahar Rahul
bowler
Bean Finlay
wicket keeper
Clark Jordan
all rounder
Bennison Will
no information yet
Ealham Thomas Mark
all rounder
Bess Dom
bowler
Fisher Matthew
bowler
Buckingham Jordan
bowler
Foakes Ben
wicket keeper
Chohan Jafer
all rounder
French Alex
bowler
Cliff Benjamin Michael
bowler
Gorantla Nikhil Venkata
no information yet
Coad Ben
bowler
Lawes Thomas Edward
all rounder
Edwards Mickey
bowler
Lawrence Dan
batsman
Ferreira Donovan
wicket keeper
Majid Yousef
bowler
Firbank Matthew
no information yet
Patel Ryan
batsman
Fraine William
batsman
Pope Ollie
batsman
Gaikwad Ruturaj
batsman
Sibley Dominic
batsman
Hill George
all rounder
Smith Jamie
wicket keeper
Hope Shai
wicket keeper
Stuart-Reckling Seb H
no information yet
Imam-ul-Haq
batsman
Thomas Adam Roger George
no information yet
Kelly Noah
no information yet
Topley Reece
bowler
Leech Dominic
bowler
Match has not started yet