Squads Surrey vs Yorkshire First class County Championship 02.09.2026

First class

SUR
SUR
YOR
YOR

Playing

SUR
SUR
YOR
YOR
First TeamSecond Team
Albert Ralphie

no information yet

Akhtar Jawad

no information yet

Ali Hasan

bowler

Blake Josh

batsman

Ali Moeen

all rounder

Burns Rory

batsman

Bairstow Jonny

wicket keeper

Bean Finlay

wicket keeper

Clark Jordan

all rounder

Bennison Will

no information yet

Bess Dom

bowler

Foakes Ben

wicket keeper

Chohan Jafer

all rounder

Gorantla Nikhil Venkata

no information yet

Coad Ben

bowler

Ferreira Donovan

wicket keeper

Firbank Matthew

no information yet

Patel Ryan

batsman

Pope Ollie

batsman

Hill George

all rounder

Smith Jamie

wicket keeper

Hope Shai

wicket keeper

Stuart-Reckling Seb H

no information yet

Thomas Adam Roger George

no information yet

Kelly Noah

no information yet

Bench

SUR
SUR
YOR
YOR

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet