Lahiru Dilshan Madushanka

Lahiru Dilshan Madushanka

all rounder

Full name:Lahiru Dilshan Madushanka
Nationality:Sri Lanka
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:right arm fast medium

Teams

2026 Teams

Dambulla Sixers

Sri Lanka

Career Averages

Bowling

LeagueOdiT20iFirst classList aT20
Matches43789079
Innings411088168
Overs24.04.01037.1441.2179.1
Balls-----
Maidens00183262
Runs17236357421701367
Wickets401188166
Avg43030.2826.7920.71
SR36052.7332.6916.28
Eco7.1693.444.917.62
BB20844
4w00423
5w00300
10w00000

Batting

LeagueOdiT20iFirst classList aT20
Matches43789079
Innings431076959
Not outs10202520
Runs142228881300759
Balls Faced262947091307661
Avg4.667.3333.1929.5419.46
SR53.8475.8661.3299.46114.82
Fours212867740
Fifties001733
Sixies00434930
Highest7201949074
Hundreds00300

Lahiru Dilshan Madushanka Schedule & Results

T20 Lanka Premier League

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