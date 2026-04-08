Mitchell Aaron Starc

Mitchell Aaron Starc

bowler

Full name:Mitchell Aaron Starc
Nationality:Australia
Batting style:left handed batsman
Bowling Style:left arm fast
Date of Birth (Age):January 30, 1990
Zodiac Sign:Aquarius
Height:197 cm
Hometown:Baulkham Hills, New South Wales, Australia
Jersey Number:56 (National) / 45 (IPL)

Teams

2026 Teams

Australia

Delhi Capitals

New South Wales Blues

Sydney Sixers

Career Averages

Bowling

LeagueTestOdiT20iFirst classList aT20
Matches8211158133142121
Innings15611158244142120
Overs2707.0953.0219.04090.41234.2445.3
Balls------
Maidens522482822654
Runs9193489216731368862303322
Wickets33322073509296170
Avg27.622.2322.9126.8921.0419.54
SR48.7725.991848.2225.0215.72
Eco3.395.137.633.345.047.45
BB11641164
4w1812127162
5w149021120
10w200400

Batting

LeagueTestOdiT20iFirst classList aT20
Matches8211158133142121
Innings11863191727941
Not outs26249443220
Runs1980484942852652206
Balls Faced3155568934659777217
Avg21.5212.419.422.2813.879.8
SR62.7585.21101.0761.2183.9194.93
Fours1973542964915
Fifties10101310
Sixies4613260172
Highest995214995229
Hundreds000000

Mitchell Aaron Starc Schedule & Results

Indian Premier League

ResultDelhi Capitals vs Gujarat Titans

Delhi Capitals vs Gujarat Titans

Indian Premier League

Arun Jaitley Stadium, Delhi

DC

DC

209

GT

GT

210

ResultChennai Super Kings vs Delhi Capitals

Chennai Super Kings vs Delhi Capitals

Indian Premier League

MA Chidambaram Stadium, Chennai

CSK

CSK

212

DC

DC

189

ResultRoyal Challengers Bengaluru vs Delhi Capitals

Royal Challengers Bengaluru vs Delhi Capitals

Indian Premier League

M.Chinnaswamy Stadium, Bangalore

RCB

RCB

175

DC

DC

179

ResultSunrisers Hyderabad vs Delhi Capitals

Sunrisers Hyderabad vs Delhi Capitals

Indian Premier League

Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad

SRH

SRH

242

DC

DC

195

ResultDelhi Capitals vs Punjab Kings

Delhi Capitals vs Punjab Kings

Indian Premier League

Arun Jaitley Stadium, Delhi

DC

DC

264

PBKS

PBKS

265

ResultDelhi Capitals vs Royal Challengers Bengaluru

Delhi Capitals vs Royal Challengers Bengaluru

Indian Premier League

Arun Jaitley Stadium, Delhi

DC

DC

75

RCB

RCB

77

ResultRajasthan Royals vs Delhi Capitals

Rajasthan Royals vs Delhi Capitals

Indian Premier League

Sawai Mansingh Stadium, Jaipur

RR

RR

225

DC

DC

224

ResultDelhi Capitals vs Chennai Super Kings

Delhi Capitals vs Chennai Super Kings

Indian Premier League

Arun Jaitley Stadium, Delhi

DC

DC

155

CSK

CSK

159

ResultDelhi Capitals vs Kolkata Knight Riders

Delhi Capitals vs Kolkata Knight Riders

Indian Premier League

Arun Jaitley Stadium, Delhi

DC

DC

142

KKR

KKR

147

ResultPunjab Kings vs Delhi Capitals

Punjab Kings vs Delhi Capitals

Indian Premier League

Punjab Cricket Association Stadium, Mohali

PBKS

PBKS

210

DC

DC

216

ResultDelhi Capitals vs Rajasthan Royals

Delhi Capitals vs Rajasthan Royals

Indian Premier League

Arun Jaitley Stadium, Delhi

DC

DC

197

RR

RR

193

ResultKolkata Knight Riders vs Delhi Capitals

Kolkata Knight Riders vs Delhi Capitals

Indian Premier League

Eden Gardens Stadium, Kolkata

KKR

KKR

163

DC

DC

203

ODI Series South Africa vs Australia

UpcomingSouth Africa vs Australia

South Africa vs Australia

ODI Series South Africa vs Australia

Kingsmead Cricket Ground, Durban

SA

SA

AUS

AUS

UpcomingSouth Africa vs Australia

South Africa vs Australia

ODI Series South Africa vs Australia

The Wanderers Stadium, Johannesburg

SA

SA

AUS

AUS

UpcomingSouth Africa vs Australia

South Africa vs Australia

ODI Series South Africa vs Australia

Senwes Park, Potchefstroom

SA

SA

AUS

AUS

Mitchell Starc News

View all

For those who want to know everything about the cricketer Mitchell Starc, we have tried and collected all the latest news: what injuries the player has had, how he is training, what records he plans to set in cricket.

Australia Take Bold Call on Veteran Pacers Ahead of 2027 World Cup

Australia Take Bold Call on Veteran Pacers Ahead of 2027 World Cup

Australia will be entering the next World Cup as the defending champions. To defend their title successfully, the team would want its pace trio of Hazlewood, Starc, and Cummins to be fine. The board backs them for the upcoming World Cup success.

Mitchell Starc03:00 PM, 01 May, 2026

Why Was Mitchell Starc’s Catch Given Not Out but Jason Holder’s Catch Declared Out?

Mitchell Starc06:06 PM, 27 April, 2026

Big Absentees Ahead of DC vs RCB Match Revealed

Mitchell Starc03:03 PM, 23 April, 2026

DC Strengthened as Starc Set for Comeback After Clearance

Mitchell Starc05:12 PM, 07 April, 2026

Will Starc Play? Delhi Capitals Receive Concerning Fitness News

International career

Mitchell Starc has had a remarkable career, representing Australia in all three formats of cricket: Tests, ODIs, and T20Is. His performances have contributed to his team's success in several international tournaments.

Highlights of Mitchell Starc’s Career by Year

  • 2010: Played his first ODI match against India on October 20 in Visakhapatnam.
  • 2011: Debuted in Test cricket against New Zealand in Brisbane.
  • 2012:
    • Made his T20I debut against Pakistan on September 7 in Dubai.
    • Selected for the ICC T20 World Cup "Team of the Tournament".
  • 2013: Recognized as part of the ICC World ODI XI.
  • 2015:
    • Finished as the leading wicket-taker in the ICC Cricket World Cup with 22 wickets.
    • Named Player of the Tournament after helping Australia secure their fifth World Cup title.
  • 2019:
    • Achieved the highest number of wickets in the ICC Cricket World Cup, taking 27 dismissals.
    • Broke records for the fastest bowler to reach 150 wickets (77 matches) and 200 wickets (102 matches) in ODIs.
  • 2021: Played an important role in Australia’s ICC T20 World Cup victory in the UAE.
  • 2023:
    • Took 16 wickets during Australia’s ICC Cricket World Cup win.
    • Contributed to the team's triumph in the ICC World Test Championship final against India.
  • 2024:
    • Did not participate in ODI matches during this season.
    • Returned to the IPL after nine years and won the title with Kolkata Knight Riders.

Mitchell Starc is regarded as one of the most talented fast bowlers in cricket history. His consistent performances have been key to Australia’s dominance in international cricket.

Indian Premier League

Mitchell Starc has been part of the IPL over the years but has missed several seasons due to injuries and national team duties. He has represented Royal Challengers Bangalore (RCB) and Kolkata Knight Riders (KKR). Starc’s journey includes remarkable performances and a few controversies, such as a heated moment with Kieron Pollard in 2014. After many missed seasons, he made a strong comeback in 2024 with KKR, playing a key role in winning the IPL title.

Year

Team

Participation

2014

Royal Challengers Bangalore

Played full season

2015

Royal Challengers Bangalore

Joined mid-season after recovering from injury

2016

N/A

Missed due to foot injury

2017

N/A

Released by RCB to focus on fitness

2018

Kolkata Knight Riders

Signed but ruled out due to injury

2019

N/A

Missed due to World Cup commitments

2022

N/A

Pulled out citing bubble fatigue

2024

Kolkata Knight Riders

Played and won the title

2025

Delhi Capitals

Signed for ₹11.75 crore

2026

Delhi Capitals

Playing as a Lead Overseas Strike Bowler

For the 2025 season, Mitchell Starc joined Delhi Capitals for ₹11.75 crore (£1.1 million). The team chose him to strengthen their bowling attack. Starc is expected to lead the bowlers, using his skills to handle pressure in crucial matches. His ability to bowl yorkers and handle death overs is a big asset for the team. The management relies on him to help Delhi perform well and possibly win its first IPL title.

Domestic career

Mitchell Starc began playing for New South Wales in 2009 when he was 19 years old. At the same time, he continued representing Western Suburbs and his state’s Second XI. His performances stood out, and he was recognized as a talented bowling all-rounder in domestic matches.

He also appeared in List A and T20 games during the same year. His strong performances helped him secure a spot in the national team the following year.

Records and achievements

Mitchell Starc has earned recognition through his outstanding performances in domestic and international cricket. Below are his key awards and records:

Awards

  • In 2015, he was named Man of the Tournament in the ICC Cricket World Cup.
  • In 2017, he received the Allan Border Medal as the Best Australian Test Bowler for 2016.
  • In 2022, he won the Allan Border Medal as the Best Australian ODI Bowler for the 2021-22 season.

Records

Domestic and T20 Leagues

  • In 2015, Starc was named Man of the Tournament in the Marsh One-Day Cup.
  • He became the first bowler to take a hat-trick in both innings of a Sheffield Shield match in 2017.
  • In 2024, he became the highest-paid player in IPL history with a record fee of ₹24.75 crores.

International Cricket

  • Starc bowled the fastest delivery in a Test match at 160.4 km/h (99.67 mph) against Ross Taylor on November 15, 2015.
  • On August 21, 2016, he became the fastest bowler to reach 100 ODI wickets in 52 innings.
  • He led all Australian bowlers in the 2014/15 season with 60 wickets across formats.
  • Starc was the leading wicket-taker in the ICC Cricket World Cup 2015, claiming 22 wickets.
  • In 2015, he took the most wickets in international cricket for the year, with 87 dismissals.
  • He is one of 14 Australian players to score 1,000 runs and take 100 wickets in Tests.
  • In ODIs, he was the fastest bowler to reach 150 wickets in 77 matches.
  • Starc holds the record for the most five-wicket hauls in World Cup history (3).
  • He was the leading wicket-taker in the ICC Cricket World Cup 2019 with 27 wickets.
  • He became the quickest bowler to take 50 wickets in World Cup matches, achieving this in 941 balls.
  • Starc has the third-highest number of wickets in World Cup history, with 65 dismissals.
  • He reached 200 ODI wickets faster than any other bowler, in 102 matches.

Personal life

Mitchell Starc has an interesting personal life, which includes his family, wealth, lifestyle, and reputation.

Family

Starc is married to fellow Australian cricketer Alyssa Healy. They got engaged in 2015 and married on April 15, 2016. The couple is one of the few married pairs to play Test cricket together. They have known each other since childhood and met when both played cricket for Northern Districts. In 2020, Starc flew back to Australia from a match against South Africa to watch Healy play in the final of the ICC Women’s T20 World Cup.

Finances

Starc earns most of his income from playing for Cricket Australia and the Indian Premier League. His salary is around USD 370,000 per month. For each Test match, Starc earns about USD 15,000. In 2022, his total earnings were about USD 1.4 million. In the 2024 IPL season, he became the highest-paid player when Kolkata Knight Riders bought him for INR 24.75 crores. His net worth is estimated to be between USD 21 million and USD 25 million as of 2024.

Cars and House

Starc and Healy live in a luxury home in Sydney, Australia. They are private about their life but sometimes share pictures of their home on social media. Starc owns several high-end cars, including a Mercedes-Benz C63 AMG, Range Rover Vogue, and an Audi Q7.

Scandals

Starc has been involved in some controversies during his career. In 2023, during a Test match against England, he was part of a disputed dismissal when the third umpire overturned his catch of Ben Duckett. It was later shown that the ball may have touched the ground. In 2018, Starc spoke about the ball-tampering incident with Steve Smith and Cameron Bancroft. He criticized the press conference where Smith suggested senior players like Starc knew about the plan. However, an investigation later cleared Starc of involvement.

In April 2024, after a win over Lucknow Super Giants, Starc addressed his critics. He admitted that it took him some time to adjust back to T20 cricket.

Fanbase

Starc has a huge following in Australia. He is known for his strong bowling and ability to win matches. Fans in other countries, like India and England, also admire him for his aggressive style. Starc connects with his fans through social media, where he shares both his cricket achievements and personal moments. His Instagram account has almost 1 million followers.

Another Players

Shaw, Prithvi

Shaw, Prithvi

Green, Chris

Green, Chris

Hatcher, Liam

Hatcher, Liam

Labuschagne, Marnus

Labuschagne, Marnus

Peirson, Jimmy

Peirson, Jimmy

Doddrell, Liam

Doddrell, Liam

Smith, Dwayne

Smith, Dwayne

Johnson, Spencer

Johnson, Spencer

Edwards, Mickey

Edwards, Mickey

Gibson, Ryan

Gibson, Ryan