Squads South Africa vs Australia Odi ODI Series South Africa vs Australia 30.09.2026

Odi

Potchefstroom

SA
SA
AUS
AUS

Playing

SA
SA
AUS
AUS
First TeamSecond Team
Brevis Dewald

all rounder

Agar Ashton

all rounder

Carey Alex

wicket keeper

De Kock Quinton

wicket keeper

Green Cameron

all rounder

Jansen Marco

all rounder

Hardie Aaron

all rounder

Klaasen Heinrich

wicket keeper

Inglis Josh

wicket keeper

Markram Aiden

all rounder

Marsh Mitchell

all rounder

Maxwell Glenn

all rounder

Neser Michael

all rounder

Stoinis Marcus

all rounder

Bench

SA
SA
AUS
AUS

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet