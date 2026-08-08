Match details South Africa vs Australia Odi ODI Series South Africa vs Australia 30.09.2026

Odi

Potchefstroom

SA
SA
AUS
AUS

Match Info

Match:ODI Series South Africa vs Australia 2026
Date:Thursday, September 24, 2026 - Wednesday, September 30, 2026
Toss:no information yet
Time:Wednesday, September 30, 2026 11:30 AM (GMT+0)
Venue:Senwes Park, Potchefstroom, South Africa
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

South Africa Squad

PlayersBavuma Temba, Brevis Dewald, Coetzee Gerald, De Kock Quinton, Fortuin Bjorn, Hendricks Reeza, Jansen Marco, Klaasen Heinrich, Magala Sisanda, Maharaj Keshav, Markram Aiden, Miller David, Ngidi Lungi, Nortje Anrich, Phehlukwayo Andile, Rabada Kagiso, Stubbs Tristan, Van der Dussen Rassie
Benchno information yet

Australia Squad

PlayersAbbott Sean, Agar Ashton, Carey Alex, Cummins Pat, Ellis Nathan, Green Cameron, Hardie Aaron, Hazlewood Josh, Head Travis, Inglis Josh, Johnson Spencer, Labuschagne Marnus, Marsh Mitchell, Maxwell Glenn, Neser Michael, Smith Steve, Starc Mitchell, Stoinis Marcus, Turner Ashton, Zampa Adam
Benchno information yet

Venue Guide

StadiumSenwes Park
CityPotchefstroom
Capacity18000
EndsSenwes End
Hosts toUniversity End

Match has not started yet