Squads South Africa vs Australia Odi ODI Series South Africa vs Australia 27.09.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Bavuma Temba
batsman
Abbott Sean
bowler
Brevis Dewald
all rounder
Agar Ashton
all rounder
Coetzee Gerald
bowler
Carey Alex
wicket keeper
De Kock Quinton
wicket keeper
Cummins Pat
bowler
Fortuin Bjorn
bowler
Ellis Nathan
bowler
Hendricks Reeza
batsman
Green Cameron
all rounder
Jansen Marco
all rounder
Hardie Aaron
all rounder
Klaasen Heinrich
wicket keeper
Hazlewood Josh
bowler
Magala Sisanda
bowler
Head Travis
batsman
Maharaj Keshav
bowler
Inglis Josh
wicket keeper
Markram Aiden
all rounder
Johnson Spencer
bowler
Miller David
batsman
Labuschagne Marnus
batsman
Ngidi Lungi
bowler
Marsh Mitchell
all rounder
Nortje Anrich
bowler
Maxwell Glenn
all rounder
Phehlukwayo Andile
all rounder
Neser Michael
all rounder
Rabada Kagiso
bowler
Smith Steve
batsman
Stubbs Tristan
batsman
Starc Mitchell
bowler
Van der Dussen Rassie
batsman
Stoinis Marcus
all rounder
Match has not started yet