Mithun Sandamal Sudirikku Jayawi

Mithun Sandamal Sudirikku Jayawi

bowler

Full name:Mithun Sandamal Sudirikku Jayawi
Nationality:Sri Lanka
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:off break right arm

Teams

2026 Teams

Dambulla Sixers

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches173540
Innings253129
Overs296.3224.488.4
Balls---
Maidens26101
Runs11341053664
Wickets292422
Avg39.143.8730.18
SR61.3456.1624.18
Eco3.824.687.48
BB533
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches173540
Innings303134
Not outs126
Runs460273417
Balls Faced765428365
Avg15.869.4114.89
SR60.1363.78114.24
Fours272118
Fifties401
Sixies301325
Highest673354
Hundreds000

Mithun Sandamal Sudirikku Jayawi Schedule & Results

T20 Lanka Premier League

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