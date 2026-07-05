Sachindu Colombage
bowler
|Full name:
|Sachindu Colombage
|Nationality:
|Sri Lanka
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|11
|39
|36
|Innings
|16
|39
|35
|Overs
|203.0
|301.3
|116.0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|23
|19
|1
|Runs
|753
|1292
|752
|Wickets
|21
|63
|50
|Avg
|35.85
|20.5
|15.04
|SR
|58
|28.71
|13.92
|Eco
|3.7
|4.28
|6.48
|BB
|4
|5
|3
|4w
|1
|1
|0
|5w
|0
|2
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|11
|39
|36
|Innings
|17
|28
|18
|Not outs
|3
|12
|5
|Runs
|259
|324
|71
|Balls Faced
|716
|510
|77
|Avg
|18.5
|20.25
|5.46
|SR
|36.17
|63.52
|92.2
|Fours
|18
|18
|5
|Fifties
|1
|1
|0
|Sixies
|8
|5
|1
|Highest
|50
|61
|27
|Hundreds
|0
|0
|0