Sachindu Colombage

Sachindu Colombage

bowler

Full name:Sachindu Colombage
Nationality:Sri Lanka

Teams

2023 Teams

Ace Capital CC

Kandy Nsl

Negombo CC

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches113936
Innings163935
Overs203.0301.3116.0
Balls---
Maidens23191
Runs7531292752
Wickets216350
Avg35.8520.515.04
SR5828.7113.92
Eco3.74.286.48
BB453
4w110
5w020
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches113936
Innings172818
Not outs3125
Runs25932471
Balls Faced71651077
Avg18.520.255.46
SR36.1763.5292.2
Fours18185
Fifties110
Sixies851
Highest506127
Hundreds000

Another Players

Atharagalla, Nimasara

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Disanayaka, Sithum

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Sigera, Asel

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Parakrama, Udayawansha

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Tharanga, Pulina

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Sandaruwan, Dimuth

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Sewmina, Dumindu

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Mohsin, Mohammad

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Gimhan Liyanage, Sithara

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Kumara, Wanuja Sahan

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