Afghanistan Cricket Team Players

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Afghanistan

Zadran, Mujeeb Ur Rahman

Afghanistan

Omarzai, Azmatullah

Afghanistan

Ahmad, Noor

Afghanistan

Kharotai, Mehmood

Afghanistan

Ahmadzai, Raees

Afghanistan

Miralikhil, Jamshid

Afghanistan

Wafiullah

Arab, Yama

Afghanistan

Ahmad, Khalel

Afghanistan

Ahmad, Khalil

Afghanistan

Arabzai, Suliman

Afghanistan

Shah, Noman

Usmani, Farhad

Kamron Khan, Kamran Hotak

Durrani, Hizbullah

Taniwal, Khalid

Afghanistan

Mohammadzai, Akram

Paktin, Jawed

Momand, Noman

Haroon, Mohammad

Khan, Gulzar

Khan, Sohail

Khan, Naseer

Ahmad, Ali

Afghanistan

Zadran, Jamshid

Afghanistan

Khil, Ikram Ali

Afghanistan

Zahir, Ahmad

Afghanistan

Ghazanfar, Allah Mohammad

Afghanistan

Zamankhil, Zohaib

Afghanistan

Sami, Bilal

Afghanistan

Noor, Allah

Afghanistan

Shah, Numan

Afghanistan

Eisakhil, Hassan

Afghanistan

Zurmati, Shoail Khan

Afghanistan

Gul Momand, Arab

Afghanistan

Tarakhil, Wafiullah

Afghanistan

Zurmati, Rahimullah

Afghanistan

Zadran, Naveed

Afghanistan

Kharote, Nangeyalia

Afghanistan

Shirzad, Mohammad Ishaq

Afghanistan

Ahmadzai, Ijaz Ahmad

Afghanistan

Ahmad, Bashir

Afghanistan

Zadran, Wahidullah

Afghanistan

Ibrahimzai, Barakatullah

Afghanistan

Khan, Mahboob

Afghanistan

Mia khil, Azizullah

Afghanistan

Amiri, Nazifullah

Afghanistan

Aziz, Abdul

Afghanistan

Stanikzai, Khatir

Afghanistan

Zadran, Hafeez

Afghanistan

Noor, Izat

Afghanistan

Niazai, Uzairullah

Afghanistan

Omarzai, Nooristani

Afghanistan

Ahmadzai, Khalid

Afghanistan

Khan, Kamal

Afghanistan

Arab, Rohullah

Afghanistan

Khan Ahmadzai, Salam

Afghanistan

Shinozada, Faisal

Afghanistan

Shaheen, Zaitullah

Afghanistan

Ali, Dilsad

Afghanistan

Taskin, Mehboob

Nooristani, Nasratullah

Afghanistan

Khan, Uzair

Khan, Abdul Aziz

Afghanistan

Zadran, Hafizullah

Afghanistan

Barakzai, Kamal Khan

Afghanistan

Khan, Suliman Safi

Afghanistan

Ahmed, Bashir

Nepal

Ahmadzai, Faisal Khan

Afghanistan

Sadat, Osman

Afghanistan

Arab, Roohullah

Afghanistan

Hassan, Nasir

Afghanistan

Maroofkhil, Naseer Khan

Afghanistan

Afghan, Zahid

Afghanistan

Taskin, Mahboob

Afghanistan

Uzair Khan Niazi

Afghanistan

Khan, Aqil