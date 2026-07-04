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Zadran, Mujeeb Ur Rahman
Afghanistan
Omarzai, Azmatullah
Ahmad, Noor
Kharotai, Mehmood
Ahmadzai, Raees
Miralikhil, Jamshid
Wafiullah
Arab, Yama
Ahmad, Khalel
Ahmad, Khalil
Arabzai, Suliman
Shah, Noman
Usmani, Farhad
Kamron Khan, Kamran Hotak
Durrani, Hizbullah
Taniwal, Khalid
Mohammadzai, Akram
Paktin, Jawed
Momand, Noman
Haroon, Mohammad
Khan, Gulzar
Khan, Sohail
Khan, Naseer
Ahmad, Ali
Zadran, Jamshid
Khil, Ikram Ali
Zahir, Ahmad
Ghazanfar, Allah Mohammad
Zamankhil, Zohaib
Sami, Bilal
Noor, Allah
Shah, Numan
Eisakhil, Hassan
Zurmati, Shoail Khan
Gul Momand, Arab
Tarakhil, Wafiullah
Zurmati, Rahimullah
Zadran, Naveed
Kharote, Nangeyalia
Shirzad, Mohammad Ishaq
Ahmadzai, Ijaz Ahmad
Ahmad, Bashir
Zadran, Wahidullah
Ibrahimzai, Barakatullah
Khan, Mahboob
Mia khil, Azizullah
Amiri, Nazifullah
Aziz, Abdul
Stanikzai, Khatir
Zadran, Hafeez
Noor, Izat
Niazai, Uzairullah
Omarzai, Nooristani
Ahmadzai, Khalid
Khan, Kamal
Arab, Rohullah
Khan Ahmadzai, Salam
Shinozada, Faisal
Shaheen, Zaitullah
Ali, Dilsad
Taskin, Mehboob
Nooristani, Nasratullah
Khan, Uzair
Khan, Abdul Aziz
Zadran, Hafizullah
Barakzai, Kamal Khan
Khan, Suliman Safi
Ahmed, Bashir
Nepal
Ahmadzai, Faisal Khan
Sadat, Osman
Arab, Roohullah
Hassan, Nasir
Maroofkhil, Naseer Khan
Afghan, Zahid
Taskin, Mahboob
Uzair Khan Niazi
Khan, Aqil