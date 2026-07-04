Bengaluru Blasters Cricket Team Players

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Bengaluru Blasters

Agarwal, Mayank

India

Stokes, Ben

England

Mithun, Abhimanyu

India

Kaverappa, Vidwath

India

Khan, Mohsin

India

Dubey, Praveen

India

Pandey, Krishna

India

Nischal, Dega

India

Pradeep, T

India

Hegde, Shubhang

India

Khan, Aman

India

Patil, Vidyadhar

India

Ahuja, Suraj

India

Appanna, Lochan

India

Khan, Mohsin

Christie, Aaron

Ahlahwat, Abhishek

India

Mahesh, Aashish

India

Raju, Bhuvan M

India

Rakshith, Shivkumar

India

Shrijith, KL

India

Darshan, MB

India

Kamble, Shashi Kumar

India

More, Ronit

India

Naveen, MG

India

Jain, Prateek

India

Goyal, Aditya

India

Krishna, Kruthik

India

Patil, Rohan

India

Shetty, Advith M

Shivaraj, S

India

Rao, Nischith

India

Naveen, Rohan

India

Kumar, Gaurav

India

Arya, Paras Gurbax

India

Mahesh, Tanish

Wadhwa, Rajvir Sandeep

India

Kumar, Kuldeep

India

Jonathan, Rongsen

India

Ashraf, Sarfaraz

India

Kumar, C Kranthi

India

N, Varun Rao T

India

Naik, Niranjan

India

Gaurav

Tushar Marathe, Kush

Singh, Santokh

Shetty, Shikhar

India

Navale, Bheem Rao

India

Dravid, Samit

Prakash Bajaj, Madhav

India

Khan, Wahid Faizan

India

Sharma, Vaibhav

India

Marate, Kush

India