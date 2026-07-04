Follow us
Al Hasan, Shakib
Bangladesh
Carter, Jonathan
Barbados
Mpofu, Chris
Zimbabwe
Perera, Thisara
Sri Lanka
Udana, Isuru
O Brien, Kevin
Ireland
Ramdin, Denesh
Trinidad and Tobago
Singh, Harbhajan
India
Levi, Richard
South Africa
Sreesanth, Shanthakumaran
Marsh, Shaun
Australia
Yadav, Rahul Mahesh
Fletcher, Luke
England
Lakmal, Suranga
Sampath, Tillakaratne
Lewis, Kennar
Grenada
Singh, Gurkeerat
Plunkett, Liam
Masakadza, Hamilton
Tiwary, Saurabh
Prasanna, Seekkuge
Suyal, Pawan Shakland
Verma, Amit
Smith, Dwayne
Mire, Solomon
Abdulla, Iqbal
Laughlin, Ben
Edwards, Fidel
Taylor, Brendan
Trivedi, Siddharth
Tokas, Vikas