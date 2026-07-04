Dubai Giants Cricket Team Players

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Dubai Giants

Al Hasan, Shakib

Bangladesh

Carter, Jonathan

Barbados

Mpofu, Chris

Zimbabwe

Perera, Thisara

Sri Lanka

Udana, Isuru

Sri Lanka

O Brien, Kevin

Ireland

Ramdin, Denesh

Trinidad and Tobago

Singh, Harbhajan

India

Levi, Richard

South Africa

Sreesanth, Shanthakumaran

India

Marsh, Shaun

Australia

Yadav, Rahul Mahesh

Fletcher, Luke

England

Lakmal, Suranga

Sri Lanka

Sampath, Tillakaratne

Sri Lanka

Lewis, Kennar

Grenada

Singh, Gurkeerat

India

Plunkett, Liam

England

Masakadza, Hamilton

Zimbabwe

Tiwary, Saurabh

India

Prasanna, Seekkuge

Sri Lanka

Suyal, Pawan Shakland

India

Verma, Amit

India

Smith, Dwayne

Barbados

Mire, Solomon

Zimbabwe

Abdulla, Iqbal

India

Laughlin, Ben

Australia

Edwards, Fidel

Barbados

Taylor, Brendan

Zimbabwe

Trivedi, Siddharth

India

Tokas, Vikas

India