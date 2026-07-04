Gorakhpur Lions Cricket Team Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

Gorakhpur Lions

Kartikeya, Kumar

India

Kumar, Saurabh

India

Dayal, Yash

India

Jurel, Dhruv Chand

India

Juyal, Aryan

India

Nath, Akshdeep

India

Rajpoot, Ankit

India

Shaukat, Almas

India

Dwivedi, Rohit

Chaudhary, Ankit

India

Kumar, Vivek

India

Bansal, Rishabh

Sharma, Shivam

Yadav, Siddharth Sarvan

Singh, Yashovardhan

Rehman, Abdul Zahid

Sethi, Harshit

Rathi, Ankit

Pandey, Anshuman

Chaturvedi, Divyansh

Chaudhary, Karan

Gupta, Puneet

Rai, Rishav

Singh, Dhruv Pratap

India

Dubey, Vineet

Yadav, Prince

India

Maurya, Munindra Hiralal

Tyagi, Purnank

India

Doyla, Yogendra

India

Chaudhary, Vaibhav

India

Dwiwedi, Ansh

Rao, Nikhil Pratap

Tripathi, Brijendra

Vats, Vasu

India

Jain, Sparsh

Kushwah, Nishant

India

Yadav, Vijay

India

Rehman, Abdul

Kumar, Sunil

Kumar, Vijay

Singh, Yashovardhan

Yadav, Kunal

India

Nishad, Vishal

India