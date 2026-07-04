Himachal Pradesh Cricket Team Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

Himachal Pradesh

Dhawan, Rishi

India

Arora, Vaibhav

India

Dagar, Mayank

India

Vasisht, Akash

India

Guleria, Arpit

India

Singh, Aryaman

Mann, Pukhraj

India

Kumar, Abhishek

Chopra, Prashant

India

Gangta, Nikhil

India

Sen, Ekant

India

Abhinay, Kanwar

India

Jaiswal, Pankaj

India

Negi, Mukul

India

Tomar, Prashant

Bains, Ankush

India

Jaiswal, Pankaj

India

Kalia, Hritik

India

Kumar, Dheeraj

Sharma, Nitin

Australia

Jamwal, Ayush

India

Sharma, Vipin

India

Kalsi, Ankit

India

Kumar, Amit

India

Kanwar, Naveen Kamlesh

Arora, Shubham

India

Sharma, Divesh

India

Jainwal, Aman

Bhardwaj, Abhinandan

Thakur, Rohit

Singh, KD

India

Rangi, Digvijay

India

Sharma, Mani

India

Walia, Apoorav Akash

India

Thakur, Ravi

India

Purohit, Sidhant Rajeev

Mahajan, Innesh

Surroch, Mridul

India

Singh, Amanpreet

Kumar, Rohit

India

Pal, Kushal