Hungary Cricket Team Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

Hungary

Ahuja, Marc

Hungary

Malikzada, Akramullah

Hungary

Ahuja, Abhishek

Kheterpal, Abhishek

Hungary

Zahir, Safi

Hungary

Mohammed, Sufiyan

Deldar, Khaibar

Chauhan, Sachin

Prashar, Abhitesh

Mehmood, Waqar

Hungary

Goutham, Sai

Hungary

Muhammad, Saqlain

Du Plooy, Leus

South Africa

Kukikhel, Zeeshan

Hungary

Ravindran, Vinoth

Hungary

Weligamage, Asanka

Hungary

Mohandas, Sandeep

Hungary

Fontaine, Mark

Yalmaz, Ali

Pakistan

Torok, Gabor

Ghani, Muhammad Abbas

Hungary

Darapureddy, Ashrith

Ahmad, Ibrar

Pakistan

Sadat, Said

Setty, Darshan

India

Ahmed, Kasir

Abbas, Ghulam

Bhaiji, Maaz

Soban, Muhammad

Burhan, Muhammad

Pakistan

Ashwathnarayana, Satyadeep

Kumar, Sanjay

Jacob, Amal

Hungary

Gabhane, Khushal

Singh, Yadwinder

Dowle, Chris

du Plooy, Ximus

Hungary

Akurugoda, Kalum

Danyal, Akbar

Hungary

Wahid, Kamran

Hungary

Ahmad, Ibrar

Khan, Ahmed Mansoor

Rajendran, Ravichandran

India

Adapaka, Bhavani Prasad

Bin Hamid, Shiekh Rasik

Hungary

Vlivarthi, Tejendra Varma

Hassan, Mueez Ul

Jayakumar, Abhijith

Hungary

Mandhyan, Harsh Vardhan

Hungary

Ali Wani, Farasat

Hungary

Des Fontaine, Mark

Hungary

Gall, Daniel Adam

Hungary

Hassan, Ali

Pakistan

Ahuja, Abhishek Deepak

Hungary