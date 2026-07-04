Italy Cricket Team Players

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Italy

Smuts, JJ

South Africa

Marage, Dinidu

Italy

Kalugamage, Crishan

Sri Lanka

Naththandige, Achintha

Sri Lanka

Rillagodage, Sujith

Sri Lanka

Burns, Joe

Australia

Manenti, Benjamin

Australia

Madsen, Wayne

South Africa

Stewart, Grant

Australia

Berg, Gareth

Italy

Gay, Emilio

England

Singh, Baljit

Italy

Singh, Jaspreet

Italy

Qureshi, Raheem

Shikoh, Dara

Ahmad, Hassan

Italy

Ahmed, Hasnat

Italy

Singh, Sukhwinder

India

Ali, Hasan

Italy

Tanveer, Asad

Pakistan

Arslan, Muhammad

Muhammad, Adnan

Ali, Zain

Italy

Munshi, Isra

Bangladesh

Lal, Monu

Shaikh, Irfan

Sharif, Amir

Pakistan

Ali, Asim

Sikandar, Abbas

Naqvi, Syed Zain Abbas

Italy

Singh, Jagmeet

Italy

Abdul, Haseeb

Italy

Priyadarshana, Nileththi Silva Roshan

Islam, Ali Raza

Khan, Bashar

Pakistan

Singh, Gurpreet

Italy

Singh, Rajmani

Perera, Joy

Italy

Nimesh, Weerasinghe Jayawardena Hettia Risal Samaru

Vimukthi, Santhanam Irosh

Kosala, Damith

Italy

Sadev, Pathirage

Italy

Malwatta, Sadalee

Italy

Ahmed, Anik

Bangladesh

di Bartolomeo, Stefano

South Africa

Singh, Manpreet

Italy

Meade, Gian

Italy

Manenti, Harry John

Italy

Campopiano, Marcus

Italy

Mosca, Justin

Italy

Mosca, Anthony Joseph

Italy

Kekulawala, Kevin

Singh, Gagandeep

India

Singh, Charanjeet

Italy

Singh, Onkar

Shaminda, Ishan

frenando, Warnakulasuriya Achintha Denuwan

Italy

Wheeler, Aidan

Italy

Draca, Thomas

Italy

Dernbach, Jade

England

Hasan, Rakibul

Italy

Khan, Haseeb

Italy

Warnakulasuriya, Kosala

Italy

Maiolo, Nicholas

Italy

Khan, Bilal