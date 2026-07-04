Follow us
Smuts, JJ
South Africa
Marage, Dinidu
Italy
Kalugamage, Crishan
Sri Lanka
Naththandige, Achintha
Rillagodage, Sujith
Burns, Joe
Australia
Manenti, Benjamin
Madsen, Wayne
Stewart, Grant
Berg, Gareth
Gay, Emilio
England
Singh, Baljit
Singh, Jaspreet
Qureshi, Raheem
Shikoh, Dara
Ahmad, Hassan
Ahmed, Hasnat
Singh, Sukhwinder
India
Ali, Hasan
Tanveer, Asad
Pakistan
Arslan, Muhammad
Muhammad, Adnan
Ali, Zain
Munshi, Isra
Bangladesh
Lal, Monu
Shaikh, Irfan
Sharif, Amir
Ali, Asim
Sikandar, Abbas
Naqvi, Syed Zain Abbas
Singh, Jagmeet
Abdul, Haseeb
Priyadarshana, Nileththi Silva Roshan
Islam, Ali Raza
Khan, Bashar
Singh, Gurpreet
Singh, Rajmani
Perera, Joy
Nimesh, Weerasinghe Jayawardena Hettia Risal Samaru
Vimukthi, Santhanam Irosh
Kosala, Damith
Sadev, Pathirage
Malwatta, Sadalee
Ahmed, Anik
di Bartolomeo, Stefano
Singh, Manpreet
Meade, Gian
Manenti, Harry John
Campopiano, Marcus
Mosca, Justin
Mosca, Anthony Joseph
Kekulawala, Kevin
Singh, Gagandeep
Singh, Charanjeet
Singh, Onkar
Shaminda, Ishan
frenando, Warnakulasuriya Achintha Denuwan
Wheeler, Aidan
Draca, Thomas
Dernbach, Jade
Hasan, Rakibul
Khan, Haseeb
Warnakulasuriya, Kosala
Maiolo, Nicholas
Khan, Bilal