Emilio Gay

County Championship
Gloucestershire vs Durham
County Championship
GLO
DUR
(88 ov.) 456/2
Durham vs Lancashire
County Championship
DUR
LAN
(96 ov.) 356/7
Middlesex vs Durham
County Championship
MID
(0 ov.) 272/6
DUR
Worcestershire vs Durham
County Championship
WOR
(66 ov.) 209/7
DUR
Kent vs Durham
County Championship
KEN
(96 ov.) 385/4
DUR
Durham vs Derbyshire
County Championship
DUR
(96 ov.) 302/7
DER
Durham vs Northamptonshire
County Championship
DUR
NOR
(96 ov.) 388/6
Derbyshire vs Durham
County Championship
DER
DUR
Durham vs Gloucestershire
County Championship
DUR
GLO
Northamptonshire vs Durham
County Championship
NOR
DUR
Durham vs Middlesex
County Championship
DUR
MID
Durham vs Worcestershire
County Championship
DUR
WOR
Lancashire vs Durham
County Championship
LAN
DUR