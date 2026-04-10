Emilio Gay

Emilio Gay

batsman

Full name:Emilio Gay
Nationality:England
Batting style:left handed batsman
Bowling Style:right arm medium

Teams

2026 Teams

Durham

England

Rangpur Riders

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches382313
Innings611
Overs26.03.01.0
Balls---
Maidens000
Runs95198
Wickets200
Avg47.500
SR7800
Eco3.656.338
BB100
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches382313
Innings662312
Not outs230
Runs1926595290
Balls Faced3928665217
Avg30.0929.7524.16
SR49.0389.47133.64
Fours2577238
Fifties921
Sixies335
Highest14513153
Hundreds410

Emilio Gay Schedule & Results

County Championship

T20 Blast

ResultDerbyshire vs Durham

Derbyshire vs Durham

T20 Blast

County Ground

DER

DER

197

DUR

DUR

203

ResultDurham vs Leicestershire

Durham vs Leicestershire

T20 Blast

Riverside Ground

DUR

DUR

150

LEI

LEI

148

ResultDurham vs Yorkshire

Durham vs Yorkshire

T20 Blast

County Ground

DUR

DUR

93

YOR

YOR

151

ResultNottinghamshire vs Durham

Nottinghamshire vs Durham

T20 Blast

Trent Bridge

NOT

NOT

157

DUR

DUR

156

ResultDurham vs Northamptonshire

Durham vs Northamptonshire

T20 Blast

Riverside Ground

DUR

DUR

138

NOR

NOR

145

ResultDurham vs Lancashire

Durham vs Lancashire

T20 Blast

Riverside Ground

DUR

DUR

128

LAN

LAN

130

ResultMiddlesex vs Durham

Middlesex vs Durham

T20 Blast

Old Deer Park

MID

MID

118

DUR

DUR

218

ResultYorkshire vs Durham

Yorkshire vs Durham

T20 Blast

Headingley

YOR

YOR

208

DUR

DUR

205

LiveDurham vs Nottinghamshire

Durham vs Nottinghamshire

T20 Blast

Riverside Ground

DUR

DUR

(1 ov.) 10/0

NOT

NOT

166

Test Series England vs. New Zealand

ResultEngland vs New Zealand

England vs New Zealand

Test Series England vs. New Zealand

Lord's, St John's Wood

ENG

ENG

140

NZ

NZ

(19 ov.) 61/6

ResultEngland vs New Zealand

England vs New Zealand

Test Series England vs. New Zealand

The Oval, London

ENG

ENG

NZ

NZ

(77 ov.) 291/7

ResultEngland vs New Zealand

England vs New Zealand

Test Series England vs. New Zealand

Trent Bridge, West Bridgford

ENG

ENG

NZ

NZ

(84 ov.) 361/4

One-Day Cup

Another Players

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