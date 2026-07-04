Los Angeles Knight Riders Cricket Team Players

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Los Angeles Knight Riders

Miller, David

South Africa

Little, Joshua

Ireland

Guptill, Martin

New Zealand

Roy, Jason

England

Al Hasan, Shakib

Bangladesh

Powell, Rovman

Jamaica

Rutherford, Sherfane

Guyana

Hamilton, Jahmar

Anguilla

Drakes, Dominic

Barbados

Carey, Alex

Australia

Zampa, Adam

Australia

Munro, Colin

New Zealand

Hales, Alex

England

Ali Khan, Muhammad Ahsan

Pakistan

Sangha, Tanveer

Australia

Nortje, Anrich

South Africa

Holder, Jason

Barbados

Johnson, Spencer

Australia

Pope, Lloyd

Australia

Narine, Sunil

Trinidad and Tobago

Russell, Andre

Jamaica

Fletcher, Andre

Grenada

Ganesh, Adithya

India

Schalkwyk, Shadley Van

South Africa

Kumar, Nitish

Canada

Dry, Corne

South Africa

Chand, Unmukt

India

Simmons, Phil

Trinidad and Tobago

Badar, Saif

Pakistan

Roux, Carmi le

South Africa

Bishnoi, Chaitanya

England

Tromp, Matthew

South Africa

Allen, Fabian

Jamaica

Gatepalli, Karthik

Davis, Derone

Trinidad and Tobago

Ramsaran, Kristopher

Gattepalli, Karthik