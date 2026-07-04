Follow us
Miller, David
South Africa
Little, Joshua
Ireland
Guptill, Martin
New Zealand
Roy, Jason
England
Al Hasan, Shakib
Bangladesh
Powell, Rovman
Jamaica
Rutherford, Sherfane
Guyana
Hamilton, Jahmar
Anguilla
Drakes, Dominic
Barbados
Carey, Alex
Australia
Zampa, Adam
Munro, Colin
Hales, Alex
Ali Khan, Muhammad Ahsan
Pakistan
Sangha, Tanveer
Nortje, Anrich
Holder, Jason
Johnson, Spencer
Pope, Lloyd
Narine, Sunil
Trinidad and Tobago
Russell, Andre
Fletcher, Andre
Grenada
Ganesh, Adithya
India
Schalkwyk, Shadley Van
Kumar, Nitish
Canada
Dry, Corne
Chand, Unmukt
Simmons, Phil
Badar, Saif
Roux, Carmi le
Bishnoi, Chaitanya
Tromp, Matthew
Allen, Fabian
Gatepalli, Karthik
Davis, Derone
Ramsaran, Kristopher
Gattepalli, Karthik