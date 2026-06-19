Corne Adrian Dry

Corne Adrian Dry

all rounder

Full name:Corne Adrian Dry
Nationality:South Africa

Teams

2026 Teams

Los Angeles Knight Riders

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches834622
Innings1434621
Overs1953.3369.167.0
Balls---
Maidens434271
Runs61881729518
Wickets2208618
Avg28.1220.128.77
SR53.2725.7522.33
Eco3.164.687.73
BB862
4w430
5w930
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches834622
Innings1063211
Not outs2292
Runs171829180
Balls Faced288936758
Avg20.4512.658.88
SR59.4679.29137.93
Fours0227
Fifties810
Sixies2753
Highest1426519
Hundreds100

Corne Adrian Dry Schedule & Results

Major League Cricket

ResultLos Angeles Knight Riders vs San Francisco Unicorns

Los Angeles Knight Riders vs San Francisco Unicorns

Major League Cricket

Great Park Cricket Stadium, California, PA

LOS

LOS

(6 ov.) 70/1

SAN

SAN

150

ResultSeattle Orcas vs Los Angeles Knight Riders

Seattle Orcas vs Los Angeles Knight Riders

Major League Cricket

Marymoor Cricket Community Park Stadium, Redmond, WA

SEA

SEA

115

LOS

LOS

196

ResultMi New York vs Los Angeles Knight Riders

Mi New York vs Los Angeles Knight Riders

Major League Cricket

Marine Park, New York, NY

NEW

NEW

144

LOS

LOS

(6 ov.) 53/1

ResultLos Angeles Knight Riders vs Seattle Orcas

Los Angeles Knight Riders vs Seattle Orcas

Major League Cricket

Great Park Cricket Stadium, California, PA

LOS

LOS

(4 ov.) 33/0

SEA

SEA

154

ResultLos Angeles Knight Riders vs Washington Freedom

Los Angeles Knight Riders vs Washington Freedom

Major League Cricket

Great Park Cricket Stadium, California, PA

LOS

LOS

108

WAS

WAS

110

ResultLos Angeles Knight Riders vs Texas Super Kings

Los Angeles Knight Riders vs Texas Super Kings

Major League Cricket

Great Park Cricket Stadium, California, PA

LOS

LOS

175

TEX

TEX

173

ResultLos Angeles Knight Riders vs Mi New York

Los Angeles Knight Riders vs Mi New York

Major League Cricket

Great Park Cricket Stadium, California, PA

LOS

LOS

165

NEW

NEW

168

UpcomingWashington Freedom vs Los Angeles Knight Riders

Washington Freedom vs Los Angeles Knight Riders

Major League Cricket

George Mason Stadium, Fairfax, VA

WAS

WAS

LOS

LOS

UpcomingSan Francisco Unicorns vs Los Angeles Knight Riders

San Francisco Unicorns vs Los Angeles Knight Riders

Major League Cricket

AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX

SAN

SAN

LOS

LOS

UpcomingTexas Super Kings vs Los Angeles Knight Riders

Texas Super Kings vs Los Angeles Knight Riders

Major League Cricket

AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX

TEX

TEX

LOS

LOS

Another Players

Johnson, Spencer

Johnson, Spencer

Zampa, Adam

Zampa, Adam

Simmons, Phil

Simmons, Phil

Chand, Unmukt

Chand, Unmukt

Schalkwyk, Shadley Van

Schalkwyk, Shadley Van

Russell, Andre

Russell, Andre

Kumar, Nitish

Kumar, Nitish

Narine, Sunil

Narine, Sunil

Guptill, Martin

Guptill, Martin

Ganesh, Adithya

Ganesh, Adithya