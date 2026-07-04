Up Warriorz Cricket Team Players

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Up Warriorz

Lanning, Meg

Australia

Pandey, Shikha

India

Norris, Tara

England

Asha, Sobhana

India

Khemnar, Poonam Nanasaheb

India

Healy, Alyssa

Australia

Harris, Grace

Australia

McGrath, Tahlia

Australia

Sharma, Deepti

India

Gayakwad, Rajeshwari

India

Vaidya, Devika

India

Ecclestone, Sophie

England

Bell, Lauren

England

Shinde, Shivali Shrikant

India

Sarvani, Kesavarajugari Anjali

India

Navgire, Kiran

India

Yadav, Laxmi

Sehrawat, Shweta Sanjay

India

Soppadhandi, Yashasree Venugopal

India

Shaikh, Simran

India

Chopra, Parshavi

India

Tryon, Chloe

South Africa

Deol, Harleen

India

Jones, Amy

England

King, Alana

Australia

Atapattu, Chamari

Sri Lanka

Yashasri

India

Litchfield, Phoebe

Australia

Dottin, Deandra

Barbados

Henry, Chinelle

Jamaica

Chetry, Uma

India

Knott, Charli

Australia

Voll, Georgia

Australia

Dinesh, Vrinda

India

Thakor, Saima Zakirhussain

India

Sultana, Gouher

India

Trisha, G

India

Rawal, Pratika Pradeep

India

Goel, Arushi

India

Goud, Kranti

India

Gaud, Kranti Munna

India

Meena, Suman Lalaram

India

Giri, Shipra Ramdular