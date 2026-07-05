ECS Hungary T10 League Cricket Tournament Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

ECS Hungary T10 League

Ozturk, Mecit

Turkiye

Nayak, Maanav Sameer

USA

Ahuja, Marc

Hungary

Malikzada, Akramullah

Hungary

Ahuja, Abhishek

Kheterpal, Abhishek

Hungary

Zahir, Safi

Hungary

Mohammed, Sufiyan

Deldar, Khaibar

Chauhan, Sachin

Prashar, Abhitesh

Ahmad Khan, Muhammad Emad

Mannan, Abdul

Mehmood, Waqar

Hungary

Goutham, Sai

Hungary

Muhammad, Saqlain

Kukikhel, Zeeshan

Hungary

Ravindran, Vinoth

Hungary

Weligamage, Asanka

Hungary

Mohandas, Sandeep

Hungary

Fontaine, Mark

Yalmaz, Ali

Pakistan

Torok, Gabor

Wani, Farasat Ali

Ghani, Muhammad Abbas

Hungary

Darapureddy, Ashrith

Sadat, Said

Setty, Darshan

India

Murrell, Jack William

Ahmed, Kasir

Madhu, Sabbavarapu

Kanagaraj, Sellathurai

Meha, Saurabh

Abbas, Ghulam

Murugesan, Ajithkumar

Tyagi, Himanshu

Atif, Fasih

Bhaiji, Maaz

Ikram, Mutte

Ilankoon, Kalpa

Khalid, Waqar

Abu, Baker

Shabaz, Ali

Vashi, Pranavkumar

Shaukat, Faizan

Soban, Muhammad

Burhan, Muhammad

Pakistan

Ashwathnarayana, Satyadeep

Kumar, Sanjay

Muhammad, Usman

Mathur, Ashutosh

Jacob, Amal

Hungary

Ullah, Hafeez

Shaharyar, Butt Muhammad

Singh, Nain Amit

Sawant Patel, Ruturaj Mahesh

Ullah, Zafar Ullah

Ullah, Shakir

Khan, Adnan

Khan, Irfan

Usman, Basit

Basit, Abdul

Muringakkodan, Bilal

Sharma, Raghvendra

Narashiman, Venkata

Deshpande, Bharath

Gaikwad, Dheeraj

Gabhane, Khushal

Kumar, Rohit

Singh, Bibek

Singh, Yadwinder

Ravi, Mugesh

Sureshkumar, Sudharsh

Elango, Arivarvalan

Singh, Preminder

Mishra, Manas

Dhayfule, Kirtikumar

Bhakuni, Kamal

Hydru, Rafi

Haider, Osaid

Dowle, Chris

Tariq, Subhan

du Plooy, Ximus

Hungary

Gooch, Steffan

Estonia

Akurugoda, Kalum

Amjad, Aziz

Danyal, Akbar

Hungary

Goyal, Rahul

Mehraj, Haris

Wahid, Kamran

Hungary

Ahmad, Ibrar

Wickramaratne, Kanishka

Sundaravadivelu, Muruga Perumal

Dhari, Shubham

Jaiswal, Ajay

Talreja, Gaurang Hemraj

Gupta, Anup Kumar

Kundlia, Mohit

Bloomfield, Leo

Sasi, Aswin

George, Rebin

Manohar, Vishnu

Divan, Deepu

Puthran, Avinash

Raza, Haseeb

Gambhir, Gurpreet

Vegi, Rammi

Ahalawat, Tarun

Dilbar, Sheraz

Khan, Farhan

Ghori, Syed Muhammad Usaar

Hafeez, Muhammad Tahir

Muhammad, Suleman Syed

Iqbal, Faris Hussain

Khan, Ahmed Mansoor

Nazir, Hassan

Kajla, Usama

Shan, Ali

Habib, Usama

Parviz, Khyber

Tanveer, Muhammad

Noori, Hafizullah

Khan, Mammond

Javed, Muhammad

Jesani, Hritik

Sultan, Abdul

Rakib, Mohammad

Fiaz, Hasnain

Baig, Wahab

Khan, Mamoon

Haseeb, Abdul

Pattanaik, Anil

Farrell, Francis John

Khan, Taha

Rajendran, Ravichandran

India

Alam, Ahmad

Sankar, Kailash

Velmurugan, Ramesh

Baloch, Abdullah

Venkatarajan, Arun

Adapaka, Bhavani Prasad

Bin Hamid, Shiekh Rasik

Hungary

Yadav, Ravi Kumar

Vasudev, Vishnu

Adeebuddin

Kumar, Anuj

Sharma, Harshit

Joy, Edwin

Siddiqui, Mohammad Imran

Qadeer, Adbul

Srinivas, Mandali Venkata

Vlivarthi, Tejendra Varma

Vallurupalli, Jayanth

Bommisetty, Siva

Khan, Raveel

Prabhulingam, Dhanashekar

Gangadharaiah, Sunil

Ramachandra, Skanda

Boddu, Manohar

Sachin, Sandy

Haridas, Pramod

Akula, Prakash

Jakkanna, Savinaya

Tadela, Shiva

Palanisamy, Govarthan

Arham, Abdul

Ullah, Shakir

Liyanage, Nishantha

Hasnain, Muhammad

Zahid, Omer

Ali, Mohid

Hafeez, Ahmed

Nazar, Sharafali

Karunarathne, Sanju

Reza Arif

Rajapathy, Andrew

Kamran Shah, Muhammad

Rifat, Md Rakibul Islam

Hassan, Mueez Ul

Saha, Gopal Krishna

Patel, Bobby

Joy, Shahal

Kale, Parth

Rana, Masud

Abdullah, Masuk

Hossain, Sarafat

Rakib, Raihan

Vaidya, Imran

Ahmed, Kaesar

Boppani, Pruthvi

Saykat, Ziaul

Jamil, Umer

Siddiqui, Shazi

Chowdhury, Arpan

Teja, Mani

Mia, Sohag

Ali, Nawaz

Pakistan

Ibrahim, Mohammad

Kamran, Mohammad

Ullah, Sami

Deldar, Habib

Gomes, Tonmoy

Rahmatullah, Mohmand

Germany

Bala, Lokesh

Majeed, Muhammad

Momin, Rabin Gulamkasim

Arif, Sheharyar

Bangani, Mridul

Bhargav, Dumasiya

Tyagi, Ashish

Bhadauria, Abhishek

Anjum, Ghilman

Gusain, Praveen

Kuriakose, Stephen

Jayakumar, Abhijith

Hungary

Ansari, Irshad

Tripathi, Gopal

Wadhwa, Manish

Pinto, Alden

Parmar, Akash

Mahajan, Dipak

Bhathlakar, Jignesh

Ahmed, Jameel

Bhardwaj, Manu

Namgail, Stanzin

Patel, Nikunjbhai

Patel, Hiteshkumar

Khan, Fayaz

Usama, Muhammad

Sulaiman, Muhammad

Priteshkumar, Patel

Hafeez, Ikram

Trivedi, Shiv

Kaushik, Prateek

Shinwari, Waqas

Ashok, Akarsh

Sakhare, Aniket

Kumar, Pankaj

Izharullah, Kokihil

Pulipati, Rahul

Chorawala, Vivek

Chauhan, Sumit

Khan, Hamza

Maddy, Bhardvaj

Noman, Mohammad

Babar, Saeed Zaman

Mir, Salman

Umair, Muhammad