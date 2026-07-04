ODI Series South Africa vs New Zealand, Women Cricket Tournament Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

ODI Series South Africa vs New Zealand, Women

Kapp, Marizanne

South Africa

Devine, Sophie

New Zealand

Tryon, Chloe

South Africa

Kerr, Amelia

New Zealand

Wolvaardt, Laura

South Africa

Klaas, Masabata

South Africa

Khaka, Ayabonga

South Africa

Luus, Sune

South Africa

Goodall, Lara

South Africa

Brits, Tazmin

South Africa

de Klerk, Nadine

South Africa

Sekhukhune, Tumi Sphindile

South Africa

Jafta, Sinalo

South Africa

Bosch, Anne

South Africa

Mlaba, Nonkululeko

South Africa

Tucker, Delmari

South Africa

Tahuhu, Lea

New Zealand

Rowe, Hannah

New Zealand

Kerr, JM

New Zealand

Green, Maddy

New Zealand

Plimmer, Georgia Ellen

New Zealand

Bates, Suzie

New Zealand

Carson, Eden J

New Zealand

Anderson, Kate

New Zealand

Bezuidenhout, Bernadine

South Africa

Halliday, Brooke

New Zealand

Gaze, Izzy

New Zealand

Jonas, Fran

New Zealand

Penfold, Molly

New Zealand

de Ridder, Mieke de

South Africa

Shangase, Nondumiso

South Africa