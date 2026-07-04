Follow us
Rashid, Adil
England
Mendis, Kusal
Sri Lanka
Asalanka, Charith
Wellalage, Dunith Nethmika
Theekshana, Morawakage Maheesh
Hasaranga, Wanindu
Jacks, Will
Dawson, Liam
Brook, Harry
Nissanka, Pathum
Buttler, Jos
Duckett, Ben
Curran, Sam
Ahmed, Rehan
de Silva, Dhananjaya
Vandersay, Jeffrey
Samarawickreme, Sadheera
Liyanage, Janith
Madushan, Pramod
Malinga, Eshan
Fernando, Asitha
Mendis, Kamindu
Rathnayake, Milan
Root, Joe
Crawley, Zak
Carse, Brydon
Wood, Luke
Banton, Tom
Bethell, Jacob Graham
Overton, Jamie
Mishara, Kamil
Rathnayake, Pavan
Sri lanka