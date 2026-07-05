Jeffrey Dexter Francis Vandersay

Jeffrey Dexter Francis Vandersay

bowler

Full name:Jeffrey Dexter Francis Vandersay
Nationality:Sri Lanka
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:leg break

Teams

2026 Teams

Galle Gallants

Sri Lanka

Career Averages

Bowling

LeagueTestOdiT20iFirst classList aT20
Matches12014638784
Innings119141098482
Overs10.0143.049.21708.4646.3281.1
Balls------
Maidens051159243
Runs68802395678731442029
Wickets225724812785
Avg3432.0856.4227.3624.7523.87
SR3034.3242.2841.3330.5419.84
Eco6.85.683.974.867.21
BB2421056
4w0101130
5w0001731
10w000100

Batting

LeagueTestOdiT20iFirst classList aT20
Matches12014638784
Innings2128854739
Not outs027251319
Runs148920920512147
Balls Faced23212201990778189
Avg78.92015.3315.057.35
SR60.8641.9810046.2365.877.77
Fours233984015
Fifties000210
Sixies0001111
Highest8258696422
Hundreds000000

Jeffrey Dexter Francis Vandersay Schedule & Results

T20 Lanka Premier League

Jeffray Vandersay News

View all

If you want to know everything first hand about the cricketer Jayden Seales, then you are in luck, as here we have collected all the latest news, from how the training sessions are going, to what tournaments the player has participated in.

SL vs NZ | Mendis’ Grit and Theekshana’s all-round show sink Kiwis as Lankans seal series

SL vs NZ | Mendis’ Grit and Theekshana’s all-round show sink Kiwis as Lankans seal series

Sri Lanka beat New Zealand by three wickets in Pallekele and won the ODI series 2-0. The New Zealand batting was spearheaded by half-ton from Mark Chapman and Mitch Hay's 49 whereas Kusal Mendis’ 74 off 102 and Maheesh Theekshana’s three-fer and last-minute batting cameo sealed their win.

Jeffray Vandersay07:23 PM, 17 November, 2024

SL vs NZ | Twitter in awe as Pathum Nissanka’s eagle-eyed precision stuns with a jaw-dropping catch

Jeffray Vandersay11:39 AM, 11 October, 2024

Rajapaksa, Vandersay return and Shanaka, Chameera omitted as Sri Lanka announces T20I squad against Windies

Jeffray Vandersay10:14 PM, 07 August, 2024

Nissanka returns, Tharaka earn maiden call-up as Sri Lanka announces squad for England tour

Jeffray Vandersay10:05 PM, 04 August, 2024

‌SL vs IND | Twitter reacts to Vandersay six-for derail India as Sri Lanka takes series lead

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