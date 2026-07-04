ODI Series Sri Lanka vs. Zimbabwe Cricket Tournament Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

ODI Series Sri Lanka vs. Zimbabwe

Shanaka, Dasun

Sri Lanka

Mendis, Kusal

Sri Lanka

Asalanka, Charith

Sri Lanka

Fernando, Avishka

Sri Lanka

Fernando, Nuwanidu

Sri Lanka

Daniel, Shavon

Sri Lanka

Theekshana, Morawakage Maheesh

Sri Lanka

Madushanka, Dilshan

Sri Lanka

Hasaranga, Wanindu

Sri Lanka

Raza, Sikandar

Zimbabwe

Jongwe, Luke

Zimbabwe

Shumba, Milton

Zimbabwe

Madande, Clive

Zimbabwe

Burl, Ryan

Zimbabwe

Kaitano, Takudzwanashe

Zimbabwe

Ervine, Craig

Zimbabwe

Ngarava, Richard

Zimbabwe

Kamunhukamwe, Tinashe

Zimbabwe

Akram, Faraz

Zimbabwe

Arachchige, Sahan

Sri Lanka

Masakadza, Wellington

Zimbabwe

Mufudza, Tapiwa

Zimbabwe

Vandersay, Jeffrey

Sri Lanka

Samarawickreme, Sadheera

Sri Lanka

Liyanage, Janith

Sri Lanka

Muzarabani, Blessing

Zimbabwe

Gumbie, Joylord

Zimbabwe

Chameera, Dushmantha

Sri Lanka