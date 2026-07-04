T20 Series Bangladesh vs Zimbabwe Cricket Tournament Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

T20 Series Bangladesh vs Zimbabwe

Raza, Sikandar

Zimbabwe

Jongwe, Luke

Zimbabwe

Williams, Sean

Zimbabwe

Ndlovu, Ainsley

Zimbabwe

Madande, Clive

Zimbabwe

Burl, Ryan

Zimbabwe

Campbell, Johnathan

Zimbabwe

Ervine, Craig

Zimbabwe

Ngarava, Richard

Zimbabwe

Marumani, Tadiwanashe

Zimbabwe

Akram, Faraz

Zimbabwe

Rahman, Mustafizur

Bangladesh

Das, Liton

Bangladesh

Ahmed, Taskin

Bangladesh

Shanto, Nazmul Hossain

Bangladesh

Hossain, Afif

Bangladesh

Islam, Tanvir

Bangladesh

Hridoy, Towhid

Bangladesh

Masakadza, Wellington

Zimbabwe

Bennet, Brian

Zimbabwe

Mahmudullah, Mohammad

Bangladesh

Islam, Shoriful

Bangladesh

Saifuddin, Mohammad

Bangladesh

Ali, Jaker

Bangladesh

Sakib, Tanzim Hasan

Bangladesh

Hossain Emon, Parvez

Bangladesh

Hasan, Tanzid

Bangladesh

Muzarabani, Blessing

Zimbabwe

Hasan, Mahedi

Bangladesh

Gumbie, Joylord

Zimbabwe

Hossain, Rishad

Bangladesh