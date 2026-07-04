Follow us
Raza, Sikandar
Zimbabwe
Jongwe, Luke
Williams, Sean
Ndlovu, Ainsley
Madande, Clive
Burl, Ryan
Campbell, Johnathan
Ervine, Craig
Ngarava, Richard
Marumani, Tadiwanashe
Akram, Faraz
Rahman, Mustafizur
Bangladesh
Das, Liton
Ahmed, Taskin
Shanto, Nazmul Hossain
Hossain, Afif
Islam, Tanvir
Hridoy, Towhid
Masakadza, Wellington
Bennet, Brian
Mahmudullah, Mohammad
Islam, Shoriful
Saifuddin, Mohammad
Ali, Jaker
Sakib, Tanzim Hasan
Hossain Emon, Parvez
Hasan, Tanzid
Muzarabani, Blessing
Hasan, Mahedi
Gumbie, Joylord
Hossain, Rishad