Mohammad Parvez Hossain Emon

Mohammad Parvez Hossain Emon

wicket keeper

Full name:Mohammad Parvez Hossain Emon
Nationality:Bangladesh
Batting style:left handed batsman

Teams

2026 Teams

Bangladesh

Chattogram Challengers

Lahore Qalandars

Sylhet Strikers

Career Averages

Bowling

LeagueT20iFirst classList aT20
Matches1103629
Innings0120
Overs01.52.20
Balls----
Maidens0010
Runs01570
Wickets0010
Avg0070
SR00140
Eco08.1830
BB0010
4w0000
5w0000
10w0000

Batting

LeagueT20iFirst classList aT20
Matches1103629
Innings1183629
Not outs0121
Runs25091084604
Balls Faced612951124504
Avg229.9431.8821.57
SR33.3339.396.44119.84
Fours0657948
Fifties0282
Sixies026138
Highest292111100
Hundreds0011

Mohammad Parvez Hossain Emon Schedule & Results

Pakistan Super League

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