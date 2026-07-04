T20 Series India vs England, Women Cricket Tournament Players

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T20 Series India vs England, Women

Rodrigues, Jemimah

India

Verma, Shefali

India

Capsey, Alice

England

Sadhu, Titas Ranadeep

India

Knight, Heather

England

Mandhana, Smriti

India

Singh, Renuka

India

Ghosh, Richa

India

Patil, Shreyanka Rajesh

India

Ahuja, Kanika S

India

Sharma, Deepti

India

Ecclestone, Sophie

England

Bell, Lauren

England

Kaur, Harmanpreet

India

Sciver-Brunt, Natalie Ruth

England

Vastrakar, Pooja

India

Kaur, Amanjot Bhupinder

India

Ishaque, Saiqa

India

Dunkley, Sophia

England

Wyatt, Danielle

England

Jones, Amy

England

Glenn, Sarah

England

Gibson, Danielle

England

Bouchier, Maia

England

Dean, Charlie

England

Gaur, Mahika

United Arab Emirates

Kemp, Freya

England

Heath, Bess

England