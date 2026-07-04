T20 Series Ireland vs South Africa Cricket Tournament Players

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T20 Series Ireland vs South Africa

Burger, Nandre

South Africa

Breetzke, Matthew

South Africa

Stubbs, Tristan

South Africa

Hendricks, Reeza

South Africa

Fortuin, Bjorn

South Africa

Rickelton, Ryan

South Africa

Mulder, Wiaan

South Africa

Smith, Jason

South Africa

Baartman, Ottniel

South Africa

Simelane, Andile

South Africa

Stirling, Paul

Ireland

Balbirnie, Andy

Ireland

Dockrell, George

Ireland

Hume, Graham

Ireland

McBrine, Andy

Ireland

Adair, Mark

Ireland

Campher, Curtis

Ireland

Tucker, Lorcan

Ireland

Doheny, Stephen

Ireland

Tector, Harry

Ireland

Delany, Gareth

Ireland

Hand, Fionn

Ireland

White, Benjamin

Ireland

Humphreys, Matthew

Ireland

Williams, Lizaad

South Africa

Ngidi, Lungi

South Africa

Markram, Aiden

South Africa

Kruger, Patrick

South Africa

Young, Craig

Ireland

Hoey, Gavin

Ireland

Adair, Ross

Ireland

Rock, Neil

Ireland

Peter, Nqabayomzi

South Africa