T20 Series New Zealand vs. England, Women Cricket Tournament Players

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T20 Series New Zealand vs. England, Women

Capsey, Alice

England

Devine, Sophie

New Zealand

Knight, Heather

England

Ecclestone, Sophie

England

Bell, Lauren

England

Sciver-Brunt, Natalie Ruth

England

Kerr, Amelia

New Zealand

Dunkley, Sophia

England

Wyatt, Danielle

England

Jones, Amy

England

Glenn, Sarah

England

Gibson, Danielle

England

Bouchier, Maia

England

Dean, Charlie

England

Beaumont, Tammy

England

Tahuhu, Lea

New Zealand

Rowe, Hannah

New Zealand

Greig, Mikaela

New Zealand

Mair, Rosemary

New Zealand

Kerr, JM

New Zealand

Green, Maddy

New Zealand

Plimmer, Georgia Ellen

New Zealand

Bates, Suzie

New Zealand

Smith, Linsey

England

Armitage, Hollie

England

Heath, Bess

England

Filer, Lauren

England

Bezuidenhout, Bernadine

South Africa

Halliday, Brooke

New Zealand

Gaze, Izzy

New Zealand

Jonas, Fran

New Zealand