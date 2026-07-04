T20 World Cup Sub Regional Americas Qualifier B Cricket Tournament Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

T20 World Cup Sub Regional Americas Qualifier B

Ferguson, Alejandro

Argentina

Fennell, Hernan

Argentina

Husain, Agustin

Argentina

Escobar, Ramiro

Argentina

Baron, Pedro

Argentina

Kirschbaum, Alan

Argentina

Rossi, Tomas

Argentina

Rivero, Agustin Perez

Argentina

Taylor, Troy

Cayman Islands

Wright, Conroy

Cayman Islands

Sealy, Ramon

Cayman Islands

De Alwis, Sacha

Cayman Islands

Ifill, Alistair

Cayman Islands

Johnson, Demar

Cayman Islands

Wright, Adrian

Cayman Islands

Buchanan, Jahmeal

Cayman Islands

Rossi, Lucas

Argentina

Dunka, Romeo

Cayman islands

Naidoo, Akshay Reddy

Cayman islands

Baker, Jermaine

Cayman islands

Foster, Sam

Cayman islands

Gokoel, Arun

Suriname

Singh, Vishaul

Suriname

Dudnath, Troy

Suriname

Gokoel, Giovani

Suriname

Shaw, Vishwar

Suriname

Paul Dayal, Yuvraj

Suriname

Bhikhari, Abdul

Suriname

Hardat, Hemraj

Suriname

Hirlall, Vejai

Suriname

Jaikaran, Khemraj

Suriname

Ramautar, Taarkheswar

Suriname

Ramjiawan, Romario

Suriname

Singh, Gavin

Suriname

Smith, Xaviee

Suriname

Kaveri, Shantanu

Mexico

Rafiq, Shoaib

Mexico

Patil, Kashigould

Mexico

Singh Bais, Pratik

Mexico

Angeletti, Guido

Argentina

Iturbe, Manuel

Argentina

Bur, Franz

Codner, Davion

Bruno, Pedro

Argentina

Cabrera, Juan

Roberts, Ian

Edwards, Romario

Vick Dhaniram

Cayman islands

Kumar, Kaushal

Mexico

Panda, Dhananjaya

Mexico

Byrappa, Jayanth

Singh, Gurpreet

Butt, Amir

Ebersohn, Devon

Galgalikar, Rohit

Kochar, Sayam

Narasimha, Bhargav

Sharma, Shubhang

Jayanth Byrappa

Mexico

Perry, Joseph

Suriname

Bharratt, Somnath

Suriname

Amirullah, Stephan