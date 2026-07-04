T20I Series New Zealand vs South Africa, Women Cricket Tournament Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

T20I Series New Zealand vs South Africa, Women

Devine, Sophie

New Zealand

van Niekerk, Dane

South Africa

Tryon, Chloe

South Africa

Kerr, Amelia

New Zealand

Wolvaardt, Laura

South Africa

Klaas, Masabata

South Africa

Khaka, Ayabonga

South Africa

Luus, Sune

South Africa

Brits, Tazmin

South Africa

de Klerk, Nadine

South Africa

Sekhukhune, Tumi Sphindile

South Africa

Jafta, Sinalo

South Africa

Bosch, Anne

South Africa

Mlaba, Nonkululeko

South Africa

Dercksen, Annerie

South Africa

Tahuhu, Lea

New Zealand

Mair, Rosemary

New Zealand

Devonshire, Flora

New Zealand

Kerr, JM

New Zealand

Green, Maddy

New Zealand

Plimmer, Georgia Ellen

New Zealand

Bates, Suzie

New Zealand

Inglis, Polly

New Zealand

James, Bella

New Zealand

Sharp, Izzy

New Zealand

Patel, Nensi

New Zealand

Halliday, Brooke

New Zealand

Gaze, Izzy

New Zealand

Hlubi, Ayanda

South Africa

Illing, Bree

New Zealand

Meso, Karabo

South Africa

Reyneke, Kayla

South africa