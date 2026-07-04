Test Series Afghanistan vs New Zealand Cricket Tournament Players

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Test Series Afghanistan vs New Zealand

Southee, Tim

New Zealand

Williamson, Kane

New Zealand

Santner, Mitchell

New Zealand

Ahmad, Qais

Afghanistan

Omarzai, Azmatullah

Afghanistan

Phillips, Glenn

New Zealand

Mitchell, Daryl

New Zealand

Latham, Tom

New Zealand

Henry, Matt

New Zealand

O'Rourke, William

New Zealand

Patel, Ajaz

New Zealand

Young, Will

New Zealand

Zazai, Afsar

Afghanistan

Masood, Nijat

Afghanistan

Zadran, Ibrahim

Afghanistan

Khan, Zahir

Afghanistan

Bracewell, Michael

New Zealand

Conway, Devon

New Zealand

Blundell, Tom

New Zealand

Ravindra, Rachin

New Zealand

Sears, Ben

New Zealand

Shahidi, Hashmatullah

Afghanistan

Malik, Abdul

Afghanistan

Rehman, Zia-ur

Afghanistan

Shah, Rahmat

Afghanistan

Kamal, Shahidullah

Afghanistan

Hassan, Riaz

Afghanistan

Khail, Shamsurrahman Wali

Afghanistan

Malik, Farid

Afghanistan

Ahmed, Khalil

Afghanistan

Alikhil, Ikram

Afghanistan

Shah, Bahir

Afghanistan