Follow us
Southee, Tim
New Zealand
Williamson, Kane
Santner, Mitchell
Ahmad, Qais
Afghanistan
Omarzai, Azmatullah
Phillips, Glenn
Mitchell, Daryl
Latham, Tom
Henry, Matt
O'Rourke, William
Patel, Ajaz
Young, Will
Zazai, Afsar
Masood, Nijat
Zadran, Ibrahim
Khan, Zahir
Bracewell, Michael
Conway, Devon
Blundell, Tom
Ravindra, Rachin
Sears, Ben
Shahidi, Hashmatullah
Malik, Abdul
Rehman, Zia-ur
Shah, Rahmat
Kamal, Shahidullah
Hassan, Riaz
Khail, Shamsurrahman Wali
Malik, Farid
Ahmed, Khalil
Alikhil, Ikram
Shah, Bahir