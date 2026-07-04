Test Series Australia vs. India, Women Cricket Tournament Players

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Test Series Australia vs. India, Women

Rodrigues, Jemimah

India

Verma, Shefali

India

Perry, Ellyse

Australia

Mandhana, Smriti

India

Singh, Renuka

India

Ghosh, Richa

India

Healy, Alyssa

Australia

McGrath, Tahlia

Australia

Sharma, Deepti

India

Kaur, Harmanpreet

India

Kaur, Amanjot Bhupinder

India

Mooney, Beth

Australia

Rana, Sneh

India

Gardner, Ashleigh

Australia

Wareham, Georgia

Australia

Sutherland, Annabel

Australia

Deol, Harleen

India

King, Alana

Australia

Darice Brown

Australia

Trenaman, Rachel

Australia

Litchfield, Phoebe

Australia

Brown, Maitlan

Australia

Chetry, Uma

India

Gautam, Kashvee Sudesh

India

Voll, Georgia

Australia

Hamilton, Lucy

Australia

Satghare, Sayali Ganesh

India

Sharma, Vaishnavi Narendra

India

Rawal, Pratika Pradeep

India

Gaud, Kranti Munna

India