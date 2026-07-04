Follow us
Rodrigues, Jemimah
India
Verma, Shefali
Perry, Ellyse
Australia
Mandhana, Smriti
Singh, Renuka
Ghosh, Richa
Healy, Alyssa
McGrath, Tahlia
Sharma, Deepti
Kaur, Harmanpreet
Kaur, Amanjot Bhupinder
Mooney, Beth
Rana, Sneh
Gardner, Ashleigh
Wareham, Georgia
Sutherland, Annabel
Deol, Harleen
King, Alana
Darice Brown
Trenaman, Rachel
Litchfield, Phoebe
Brown, Maitlan
Chetry, Uma
Gautam, Kashvee Sudesh
Voll, Georgia
Hamilton, Lucy
Satghare, Sayali Ganesh
Sharma, Vaishnavi Narendra
Rawal, Pratika Pradeep
Gaud, Kranti Munna