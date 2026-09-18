Squads North West Dragons vs Knights First class First Class Series South Africa 17.12.2026
Playing
|First Team
|Second Team
De Swardt Ruan
wicket keeper
Hermann Rubin
wicket keeper
Jansen Duan
bowler
King CJ
no information yet
Lubbe Wihan
batsman
Mokoena Thabang Grant
batsman
Mungroo Kerwin
bowler
Muthusamy Senuran
all rounder
Ngoepe Lesiba
batsman
Peters Gideon
bowler
Pretorius Dwaine
all rounder
Pretorius Migael
bowler
Prince Meeka-eel
bowler
Seleka Caleb
bowler
van den Bergh Nicholas Jacques
wicket keeper
Van Tonder Raynard
batsman
Match has not started yet