Squads North West Dragons vs Knights First class First Class Series South Africa 17.12.2026

First class

NOW
NOW
KNI
KNI

Playing

NOW
NOW
KNI
KNI
First TeamSecond Team
De Swardt Ruan

wicket keeper

Hermann Rubin

wicket keeper

King CJ

no information yet

Pretorius Dwaine

all rounder

Bench

NOW
NOW
KNI
KNI

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet