Squads Northern Districts vs Central Stags First class Plunket Shield 26.11.2026

First class

Hamilton

NOR
NOR
CST
CST

Playing

NOR
NOR
CST
CST
First TeamSecond Team
Carter Joe

batsman

Bracewell Doug

all rounder

Bruce Tom

batsman

Cooper HR

batsman

Clarkson Josh

all rounder

Cleaver Dane

wicket keeper

Field Joey

all rounder

Hampton Brett

all rounder

Heaphy Curtis

wicket keeper

Kuggeleijn Scott

all rounder

Pomare Ben

wicket keeper

Raval Jeet

batsman

Santner Mitchell

all rounder

Wiggins Bayley

wicket keeper

Seifert Tim

wicket keeper

Young Will

batsman

Walker FL

bowler

Bench

NOR
NOR
CST
CST

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet