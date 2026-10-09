Squads Northern Districts vs Central Stags First class Plunket Shield 26.11.2026
First class
Hamilton
Playing
|First Team
|Second Team
Carter Joe
batsman
Clarke Katene
batsman
Bracewell Doug
all rounder
Clarke Kristian
batsman
Bruce Tom
batsman
Cooper HR
batsman
Clarkson Josh
all rounder
Fisher Matthew
bowler
Cleaver Dane
wicket keeper
Gibson Zak
bowler
Field Joey
all rounder
Hampton Brett
all rounder
Hay Gregory Robert
batsman
Johnston Scott Sangster
bowler
Heaphy Curtis
wicket keeper
Kuggeleijn Scott
all rounder
Lennox Jayden
bowler
Patel Sundeep
batsman
Patel Ajaz
bowler
Pomare Ben
wicket keeper
Randell Brett
bowler
Popli Bharat
batsman
Schmulian Bradley
all rounder
Pringle Tim
bowler
Tickner Blair
bowler
Raval Jeet
batsman
Toole Raymond
bowler
Santner Mitchell
all rounder
Wiggins Bayley
wicket keeper
Seifert Tim
wicket keeper
Young Will
batsman
Southee Tim
bowler
Wagner Neil
bowler
Walker FL
bowler
Walker Joe
bowler
Williamson Kane
batsman
Match has not started yet