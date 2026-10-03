Match details Jammu And Kashmir vs Puducherry First class Ranji Trophy 02.11.2026

First class

JAK
JAK
PUD
PUD

Match Info

Match:Ranji Trophy 26/27
Date:Sunday, October 11, 2026 - Wednesday, March 03, 2027
Toss:no information yet
Time:Monday, November 02, 2026 04:00 AM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Jammu And Kashmir Squad

PlayersAijaz Musaif, Dogra Paras, Hassan Yawer, Iqbal Qamran, Khajuria Shubham, Kumar Sunil Ram, Lotra Sahil, Malik Umran, Mushtaq Abid, Muzaffar Nasir Lone, Nabi Aquib, Nazir Mir Umar, Samad Abdul, Sharma Rohit, Sharma Vanshaj, Sharma Vivrant Sushil, Singh Yudhvir, Wadhawan Kanhaiya, Yousuf Mujtaba
Benchno information yet

Puducherry Squad

PlayersAdhantrao Siddhant Mangesh, Aravinddaraj A, Bais Anand, Bhardwaj Vedant, Datey Puneet, Kale Mohit, Kannan Karan, M Sivamurugan, Marimuthu Vikneshwaran, Mathew Abin, Pandey Krishna, Ratnaparkhe Paras Santosh, Rohera Ajay, Sridhar Raju Ganga, Thamaraikannan Parandaman, Udeshi Sagar, Yadav Gaurav, Yadav Jayant
Benchno information yet

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet

Match has not started yet