Squads Jammu And Kashmir vs Puducherry First class Ranji Trophy 02.11.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Aijaz Musaif
batsman
Adhantrao Siddhant Mangesh
wicket keeper
Dogra Paras
batsman
Aravinddaraj A
bowler
Hassan Yawer
no information yet
Bais Anand
batsman
Iqbal Qamran
batsman
Bhardwaj Vedant
no information yet
Khajuria Shubham
batsman
Datey Puneet
bowler
Kumar Sunil Ram
bowler
Kale Mohit
batsman
Lotra Sahil
bowler
Kannan Karan
bowler
Malik Umran
bowler
M Sivamurugan
batsman
Mushtaq Abid
bowler
Marimuthu Vikneshwaran
batsman
Muzaffar Nasir Lone
all rounder
Mathew Abin
bowler
Nabi Aquib
bowler
Pandey Krishna
batsman
Nazir Mir Umar
bowler
Ratnaparkhe Paras Santosh
all rounder
Samad Abdul
batsman
Rohera Ajay
wicket keeper
Sharma Rohit
bowler
Sridhar Raju Ganga
batsman
Sharma Vanshaj
no information yet
Thamaraikannan Parandaman
batsman
Sharma Vivrant Sushil
all rounder
Udeshi Sagar
bowler
Singh Yudhvir
all rounder
Yadav Gaurav
bowler
Wadhawan Kanhaiya
wicket keeper
Yadav Jayant
bowler
Yousuf Mujtaba
all rounder
Match has not started yet