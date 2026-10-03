Squads Jammu And Kashmir vs Puducherry First class Ranji Trophy 02.11.2026

First class

JAK
JAK
PUD
PUD

Playing

JAK
JAK
PUD
PUD
First TeamSecond Team
Hassan Yawer

no information yet

Bais Anand

batsman

Bhardwaj Vedant

no information yet

Kale Mohit

batsman

Rohera Ajay

wicket keeper

Sharma Vanshaj

no information yet

Singh Yudhvir

all rounder

Wadhawan Kanhaiya

wicket keeper

Yousuf Mujtaba

all rounder

Bench

JAK
JAK
PUD
PUD

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet